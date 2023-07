Amici 22, Mattia Zenzola debutta a Battiti live/ Web in tilt: le reazioni

Battiti live 2023, Mattia Zenzola debutta nel cast dei ballerini professionisti: il ruolo tv post-Amici 22

Mattia Zenzola raggiunge un nuovo traguardo sulle reti Mediaset, dopo la vittoria conseguita al talent show di Amici 22 di Maria De Filippi, e si tratta di un ruolo da protagonista nel cast di Battiti live 2023. Ebbene sì, il biondo ballerino latinista, così come preannunciato di recente dagli spoiler TV sull’edizione di Battiti live 2023 appena iniziata, é ufficialmente promosso all’upgrade di ballerino professionista nel cast del rinnovato viaggio nel cuore della musica.

Rubando la scena agli ospiti musicali e al resto del cast dei ballerini nel corpo di ballo all’attivo, Mattia Zenzola registra delle inquadrature in cui é protagonista assoluto al nuovo debutto di ballerino professionista a Battiti live 2023. Accade alla prima puntata del rinnovato viaggio itinerante nel cuore della musica, in onda nella prima serata del 4 luglio 2023, in chiaro tv su Italia Uno e in streaming online su Mediaset infinity. E non a caso é un tripudio di consensi social per il ballerino latinista, a margine delle esclusive immagini del debutto TV del vincitore di Amici 22 all’incipit di Battiti live.

“‘Un applauso per Mattia’”, si legge nel messaggio di un utente tra le interazioni social degli internauti rilasciate via Twitter, come segnalazione del forte supporto per il biondo ballerino, sostenuto a Battiti live da una calorosa introduzione sul palco da parte degli ospitati Boomdabash-. Molto sottoni per Mattia Zenzola e io sinceramente li capisco“.

“un applauso per Mattia” I Boomdabash molto sottoni per Mattia Zenzola e io sinceramente li capisco. #mattiaxbattiti pic.twitter.com/2GAT7nNomw — about_raffaela⭐️ (@about_raffaela) July 4, 2023



“La perfezione esiste e si chiama Mattia Zenzola”, scrive poi un altro utente, tra gli altri tweet condivisi via Twitter a supporto del ballerino uscente di Amici 22 di Maria De Filippi. E, non a caso, la pagina Twitter della radio ufficiale di Battiti live, Radio Norba, fa ora incetta di interazioni social a margine di un post fotografico del nuovo debutto dell’ex Amici 22 latinista all’evento.

