Amici 22: Mattia Zenzola e Benedetta Vari beccati insieme/ L’indizio che conferma l’amore segreto

Amici 22 di Maria De Filippi, Benedetta Vari e Mattia Zenzola nascondono una lovestory? Un nuovo dettaglio insinua il dubbio

Mattia Zenzola e Benedetta Vari si amano in forma top secret, reduci dal talent show di Amici 22 di Maria De Filippi? É il quesito che nasce spontaneo nel web, in particolare tra i fandom dei due ballerini latinisti uscenti al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Questo, dal momento che i due si palesano inseparabili, anche dopo il tempo e lo spazio del talent show di Maria De Filippi condiviso insieme, prima come rivali nello slot pomeridiano e poi come compagni di squadra con la ballerina divenuta partner fissa nel latino del ballerino alla fase serale di Amici 22, fino alla vittoria finale del latinista al talent show.

Amici 22: Benedetta Vari e Mattia Zenzola sempre più intimi/ Una posa sexy conferma la lovestory

E intanto, dopo la fine del talent show, Mattia Zenzola e Benedetta Vari infiammano il gossip tanto voluto dai rispettivi fandom, che vedrebbe i giovani, protagonisti di una storia d’amore tenuta top secret. Reduci dal talent in onda sulle reti Mediaset i due si intrattengono spesso insieme. Dopo un video dalle vibes romantiche di un ballo registrato in riva al mare che bagna la regione in cui vive Mattia, la Puglia, il nuovo incontro si registra ora a Colleferro. Si tratta della cittadina laziale in cui la Vari ha abitato per anni con il fidanzato storico, situata a pochi passi da Segni, dove oggi risiede in pianta stabile la giovane.

Amici 23: Mattia Zenzola nuovo insegnante di ballo, nel cast?/ Spunta il video spoiler sospetto

Presentazione in famiglia, tra i piccioncini segreti di Amici?

E il nuovo incontro é a quanto pare l’occasione di un pranzo che sembra avere le caratteristiche di una presentazione in famiglia con Mattia dalla Vari, dopo che Benedetta ha conosciuto nelle scorse settimane la famiglia di Zenzola.

Il nuovo incontro nascerebbe per la volontà del ballerino, che dopo essersi esibito a Castel Romano nei pressi di Pomezia, invece di tornare in Puglia dove risiede, ha preferito saltare sul primo treno regionale e percorrere 70Km per raggiungere Colleferro.

Che i due latinisti uscenti di Amici 22 stiamo nascondendo una storia d’amore non può quindi dirsi un’ipotesi azzardata, soprattutto alla luce di un curioso particolare social: online, Benedetta figura sempre più spesso con Mattia e non con l’ultimo fidanzato ufficiale, Simone.

Amici 22, Mattia Zenzola debutta a Battiti live/ Web in tilt: le reazioni

Nel frattempo, inoltre, fa rumore online il rumor che vede Soleil Sorge prossima alla sostituzione inferta a Sophie Codegoni…











© RIPRODUZIONE RISERVATA