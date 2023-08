Amici 22, Mattia Zenzola e Raimondo Todaro: in che rapporti sono dopo la vittoria?/ Il gesto della verità

Amici di Maria De Filippi: Mattia Zenzola e Raimondo Todaro si rivedono e…

Sale l’attesa per lo start di Amici 23 e, intanto, il duo vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola e Raimondo Todaro, torna a far parlare di sé. E il motivo é presto detto. In molti, tra i fedeli spettatori di Amici, si chiedono come siano oggi i rapporti tra il maestro e l’allievo, oltre lo spazio e il tempo dell’ultima edizione del talent show che li ha uniti. Il sodalizio artistico al cospetto dell’occhio pubblico iniziava all’edizione di Amici 21, con Raimondo Todaro che promuoveva nella scuola delle arti canto e ballo Mattia Zenzola, come ballerino allievo di latino. Una stagione rivelatasi sfortunata, dal momento che Mattia finiva per ritirarsi dalla competizione televisiva per effetto di un infortunio.

Al triste epilogo é poi seguita la rinascita, con la re-entry di Mattia fortemente voluto al talent dal maestro Raimondo all’edizione di Amici 22, terminata con la vittoria del profondo sodalizio, artistico e personale.

E, reduce dalla vittoria di Amici, riattivatosi tra le Instagram stories il ballerino pugliese si lascia ora immortalare mentre é al fianco di Raimondo Todaro, nel mezzo di quello che sarebbe un momento di relax vissuto nell’estate 2023 al mare, tra un impegno lavorativo e l’altro nello showbiz.

La dedica social, dopo la vittoria di Amici 22

Ed é il repost che Mattia condivide dello scatto pubblicato da Raimondo Todaro via Instagram, che sul re dei social contiene un messaggio di affetto destinato all’allievo del maestro e vincitore di Amici 22: “Il mio principino”, scrive a Zenzola, Todaro, a corredo di tre scatti, uno dell’estate condivisa, uno che immortala i due mentre stringono la coppa di vincitori ad Amici e l’altro il momento di un abbraccio che stringeva il maestro ad un baby Mattia. Segno, io nuovo post di dominio pubblico, che i rapporti tra il maestro e l’allievo stiano proseguendo a gonfie vele, anche lontano dai riflettori di Amici di Maria De Filippi.

Il che accade sulla scia dello spoiler che vedrebbe Raimondo Todaro tra i possibili addii al cast di Amici di Maria De Filippi. E si fa sempre più vicina l’edizione di Amici 23, in partenza dal prossimo settembre 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.











