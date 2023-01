Amici 22, Mattia Zenzola eliminato?/ Celentano lo sfida: “Voglio vederti maschio…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola é in crisi: interviene Alessandra Celentano

Prosegue l’appuntamento TV quotidiano di Amici 22 di Maria De Filippi con il daytime datato 11 gennaio 2023 su Canale 5, che vede Mattia Zenzola vivere la sua metamorfosi, nel tentativo di prevenire il rischio di eliminazione. In vista della fase serale prevista a numero chiuso per i concorrenti di Amici 22, nel mezzo di una sessione di lezione voluta da lui stesso con Alessandra Celentano, Mattia riceve delle dritte da parte della maestra di danza classica. In primis la richiesta della Celentano, di liberarsi di tutte le sue armature, che rappresentano le insicurezze del giovane. E il confronto tra la maestra e l’allievo, poi, prosegue ancora, destando curiosità generale nei telespettatori. Il pubblico TV, via social, si chiede come mai Mattia Zenzola ora si ritrovi a dedicare tempo e attenzioni alla didattica della danza a cura della Celentano quando, ad Amici 22, lei é la rivale giurata dell’insegnante che lo ha promosso nella scuola, Raimondo Todaro.

Amici 22, Eleonora Cabras eliminata? / Celentano la sfida, Todaro: "Rompe le..."

Tuttavia, Alessandra Celentano non si smentisce e dal momento che non riterrebbe Mattia Zenzola un ballerino di livello gli assegna un nuovo compito. La sfida che si preannuncia per il ballerino latinista é nello stile di danza del giovane, ma non facile, comunque, come si possa pensare. E questo perché il compito rappresenta per Mattia Zenzola una sfida con se stesso.

Amici 22, classifica stream Spotify / Prima Angelina Mango, Piccolo G minaccia Wax..

Il nuovo compito di Alessandra Celentano

“Dalle parole dobbiamo passare ai fatti… ti assegno un compito nel tuo stile -dichiara non a caso Alessandra Celentano, tra le parole di un videomessaggio indirizzato al latinista-, una choreo potente e vigorosa ed é il momento di mostrare il Mattia maschio, seducente, più maturo”. Trucco e parrucco stabiliti per il nuovo compito non sono contestabili e quando, ormai si avvicina il via al serale di Amici 22, certo può dirsi che il destino di Mattia Zenzola dipenderà anche dall’esito della nuova sfida lanciata dalla Celentano. La maestra, intanto, segue Mattia nella fase di preparazione della coreografia nello stile del latinista, vietandogli di vedersi allo specchio. Questo, dopo che Mattia le ha confidato di non avere un bel rapporto con la sua immagine, che da sempre non gli piace e lo turba, anche nella danza. Il giovane é ora chiamato a superare le sue insicurezze, e basse si direbbero ora, per lui, le probabilità di accesso al serale, mentre é alto il rischio di eliminazione.

LDA cambia nome d'arte, prima di Sanremo 2023?/ "Ora mi chiamo come una mia canzone"

La maestra Celentano non vuole assolutamente che Mattia si guardi allo specchio mentre prova e per questo…🤣 #Amici22 pic.twitter.com/JSBlu7jg6g — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 11, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA