Amici 22, Mattia Zenzola: emozioni al tramonto con Benedetta Vari/ Il video di coppia manda il web in tilt

Continuano a lanciare segnali sibillini di un legame inscindibile Mattia Zenzola e Benedetta Vari, dopo il tempo e lo spazio condivisi ad Amici 22, con un nuovo video che li vede protagonisti via Instagram. Riattivatosi sul re dei social, nel weekend di inizio mese di luglio in corso, é il vincitore di Amici 22, Mattia Zenzola, a infiammare il gossip in circolo nel web che vedrebbe i due ballerini di latino protagonisti di una lovestory top secret, non ufficializzata all’occhio pubblico.

Questo, con la pubblicazione on line di un nuovo post, un video dove il biondo latinista si lascia immortalare con la mora latinista mentre i due si lasciano andare ad un passo doble dalle movenze intime e particolarmente sensuali, titolato “Emozioni” e dalla caption che non lascia molto spazio all’immaginazione dell’occhio pubblico attivo nel web. “Benny, improvvisiamo qualcosa al tramonto“, scrive sibillino il sexy latinista e vincitore di Amici 22, nella descrizione del nuovo post, che é ora virale online e manda in tilt il web tra le interazioni più disparate degli utenti attivi.

Nonostante i due continuino a disattendere l’aspettativa generale che i più tra i fan maturano sull’ufficializzazione di una loro lovestory tanto sognata oltre la coppia che i beniamini formano nel latino, sono innumerevoli i consensi del web a fronte del nuovo post misterioso.

Raimondo Todaro approva la preannunciata “coppia” di Amici 22

Tra le reaction a caldo rilasciate a margine del video dalle calde emozioni al tramonto, registrato dalla sospetta coppia top secret uscente all’ultima edizione del talent di Maria De Filippi di Amici 22, emerge il consenso sibillino di Raimondo Todaro. L’insegnante di ballo che ha promosso i giovani all’esperienza intrapresa in TV, che quindi scrive: “I miei bimbi” scrive con fierezza il maestro.

“Non potete non stare insieme -si legge poi tra gli altri commenti dei supporter e comuni utenti a sostegno di Mattia Zenzola e Benedetta Vari, oltre ag-. “Siete meravigliosi…unici”; “Siamo sicuri siete solo fratelli? Nascondete qualcosa ovviamente, ma a tempo debito ne sapremo di più”; “Che belli che siete e che spettacolo vedervi”.

