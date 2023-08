Amici 22, Mattia Zenzola: esplode il triangolo/ Il selfie d’estate é con Benedetta Vari e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola vicino a Benedetta Vari e Christian Stefanelli

Mattia Zenzola, vincitore all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, é al centro del gossip per un “triangolo” con Christian Stefanelli e Benedetta Vari. Mattia conosceva per la prima volta Christian in occasione della partecipazione ad Amici 21, l’edizione del talent show di Maria De Filippi rivelatasi sfortunata per Zenzola, per il ritiro dovuto ad un infortunio del ballerino pugliese.

Il riscatto del biondo latinista avveniva, poi, all’edizione successiva, quella di Amici 22 conclusasi di recente, che ha decretato la vittoria di Mattia alla “seconda chance” di partecipazione al talent show di Mediaset, voluta fortemente dalla produzione, in particolare dal maestro alla cattedra di danza nella celebre scuola, Raimondo Todaro. E tra una lezione e l’altra, ad Amici 22, Mattia ha instaurato un legame particolarmente forte con la co-protagonista nel circuito ballo, Benedetta Vari. Tanto da infiammare il gossip made in Italy, che ai tempi di Amici 21 vedeva io biondo protagonista di un presunto flirt d’amore omosessuale con Christian Stefanelli, e al nuovo sodalizio di Amici 22, ha titolato su Benedetta e Mattia come la nuova coppia da talent show in TV.

E, intanto, nel mezzo del periodo estivo in corso, mentre l’occhio pubblico é in trepidante attesa per la nuova edizione di Amici, in partenza a settembre 2023 sulle reti Mediaset, Mattia Zenzola sembra lanciare una provocazione al gossip.

Il triangolo post-Amici: esplode il gossip sul “poliamore”

Il biondo latinista si lascia, cioè, immortalare tra le Instagram stories in dolce compagnia con Benedetta Vari e Christian Stefanelli, mentre il “triangolo” di Amici é ritratto tra le suggestive bellezze di un panorama marino naturale in piena estate. Segno che Mattia sia rimasto in contatto con Benedetta e Christian, dopo lo spazio e il tempo di Amici. Ma in che rapporti? Stando alle ultime indiscrezioni rilasciate da fonti insider Mattia potrebbe aver avviato una lovestory top secret con Benedetta, restando in rapporti di amicizia con Christian Stefanelli.

