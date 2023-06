Amici 22, Mattia Zenzola: “Maria De Filippi? Ha una cosa che nessuno vede..” / La rivelazione

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola torna a raccontarsi: l’intervista rivelatrice

Mattia Zenzola sviscera una curiosa verità sul conto della produttrice e conduttrice TV del talent Amici, a cui lui ha preso parte alle edizioni Amici 21 e Amici 22 , si tratta di Maria De Filippi. L’occasione della rivelazione per il concorrente uscente, ritiratosi per un infortunio ad Amici 21 e poi re-entry e vincitore finale ad Amici 22, é un’intervista esclusiva in cui lui torna a raccontarsi pubblicamente e che concede al web format di Lorella Cuccarini, Dimmi di te.

Mattia Zenzola: che succede con Christian Stefanelli, dopo Amici 22?/ "Si é fatto trovare dietro la porta.."

Tra una dichiarazione e l’altra, e in replica ai quesiti della conduttrice nonché insegnante di canto ad Amici 22, Mattia Zenzola quindi sviscera la curiosa verità che per lui può dirsi “top secret” sul conto di Maria De Filippi.

“La cosa che mi piace tanto di Maria è questa voglia di far arrivare dei ragazzi – esordisce, facendo sapere il ballerino latinista della donna regina di ascolti TV delle reti Mediaset, la società di produzione multimediale facente capo al figlio del compianto politico Silvio Berlusconi, Piersilvio Berlusconi -… di farli realizzare e raggiungere i loro obiettivi. Nella mia vita non l’ho vista in altre persone in modo così forte come la vedo in lei”. La verità snocciolata dal ballerino biondo, poi, prosegue ancora: “E la cosa più bella in assoluto, che nessuno vede, è il tempo che perde insieme a noi fuori da tutto”. Ma non é tutto.

Amici 23, Mattia Zenzola nuovo ballerino professionista nel cast?/ La risposta del "rivale" Umberto Gaudino

I rapporti interpersonali tra Mattia Zenzola e Maria De Filippi

Perché stando a quanto rivela l’ex Amici 22, i rapporti con Maria De Filippi per il ballerino non finiscono neache dopo il tempo e lo spazio del talent show: “Fuori dal programma, senza telecamere…è stata la mia seconda mamma, se così si può dire”, conclude l’intervento sulla conduttrice TV.

Per Maria De Filippi, oltre alla conduzione di Amici 23, é inoltre previsto il debutto in un ruolo tv inedito voluto fortemente da Carlo Verdone…

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Mattia Zenzola usato da Benedetta Vari?/ L'accusa choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA