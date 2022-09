Amici 22, Mattia Zenzola riammesso! De Filippi: ”Promessa mantenuta!”/ Web in tilt

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola rientra nella scuola per una promessa

In data 20 settembre 2022 su Canale 5 ha il via il daytime pomeridiano di Amici 22 di Maria De Filippi, che -tra le novità del rinnovato talent di Canale 5- presenta al pubblico tv, Mattia Zenzola e Ludovica Grimaldi, come gli ultimi due allievi confermati nella classe dei concorrenti che animeranno l’anno scolastico della scuola. “Ha compiuto 18 anni, si è diplomato e ha appena preso la patente”, dichiara Maria De Filippi, presentando il penultimo a ritirare la maglia per il banco, per poi aggiungere: “E’ per la volontà di Raimondo Todaro questa maglia, una promessa mantenuta… però lui vuole che tu stia attento”. Il banco di Mattia Zenzola è quindi conferito al 18enne per il volere del professore di latino che lo scorso anno prometteva al pupillo “la seconda chance”, un rientro alla competizione tv. Questo, in seguito al sofferto ritiro del giovane dalla scuola dovuto ad un infortunio al piede. La promessa di Todaro viene mantenuta, sì, ma a determinate condizioni, ovvero a patto che il giovane presti attenzione a non farsi male nel corso dell’anno scolastico che lo attende.

E il ritorno di Mattia Zenzola ad Amici 22 è travolgente. Nelle immagini del daytime di Amici 22 Il latinista esegue un passo assolo sulle note di Titanium, titolo equivalente inglese di “titanio”, che è un elemento metallico forte, un po’ come Mattia, che rientra ad Amici nonostante l’intemperia dell’infortunio. La hit di David Guetta featuring Sia è cucita addosso al ballerino.

Fan di Amici esultano per il ritorno di Mattia Zenzola

Le reazioni dell’occhio-pubblico sono entusiaste dentro e fuori lo studio tv del talent-show di Amici 22 di Maria De Filippi. Un boato di urla e cori di esultanza accompagnano la performance di Mattia, a dimostrazione del fatto che il 18enne sia un volto molto amato di Amici. E in rete, nel frattempo, non si fanno attendere i messaggi di consenso degli internauti, sotto il post che il profilo Instagram di Amici dedica a Mattia Zenzola.

“Lo merita ancor di più dell’anno scorso”, è uno dei commenti di esultanza del web, poi spicca l’endorsement di Alex Wyse, compagno di avventura cantante di Mattia ad Amici 21. Il cantante di Non siamo soli commenta il ritorno di Zenzola con l’emoticon di una stella. Che Mattia sia destinato a vincere il talent?













