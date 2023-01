Amici 22, Mattia Zenzola scorda Maddalena Svevi?/ Fa il TikTok con Isobel e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola vicino a Isobel Fetiye Kinnear dopo l’addio di Maddalena Svevi

Mentre sale l’attesa generale per il ritorno in TV di Amici 22 di Maria De Filippi, previsto dopo l’Epifania 2023, Mattia Zenzola sembra gettarsi alle spalle il ricordo di Maddalena Svevi, con Isobel Fetiye Kinnear. Mattia e Maddalena sono reduci da una rottura improvvisa, registratasi ad Amici 22 con la ballerina modern che ha deciso di lasciare il ballerino di latino. In un confronto voluto con il compagno di studio della danza, tra i banchi di Amici 22, Maddalena Svevi ha spiegato a Mattia Zenzola di voler chiudere sul nascere la loro lovestory, dando priorità al percorso televisivo avviato nella scuola di Canale 5, sotto l’ala protettrice del mentore Emanuel Lo. La reazione di Mattia all’addio é stata un fiume in piena di lacrime.

LDA sorprende a Londra: arriva il nuovo duetto con ex Amici?/ "Penso a te, Alex.."

Il latinista ha accettato, seppur non condividendo, la scelta della ballerina di chiudere la loro storia per lo studio, ritenendo Amici 22 l’occasione per una crescita non solo artistica e formativa dal punto di vista della cultura e delle conoscenze in genere, ma anche come una chance per mettersi in discussione come persona, come nei sentimenti. Per Mattia, quindi, sarebbe valsa la pena coniugare l’amore con Maddalena insieme all’impegno profuso negli studi della danza.

Carola Puddu, ex Amici/ Nel 2023 danzerà all’Opera: sarà il Cigno Nero

Mattia Zenzola e Isobel Fetiye Kinnear conquistano TikTok, insieme

Ma qualcosa é andato storto tra i due, tanto da spingere Maddalena a chiudere la storia, complice un allontanamento del ballerino avvertito verso di lei. Nel frattempo, intanto, dal profilo TikTok Matteo Zenzola dà il benvenuto al nuovo anno 2023, concedendosi una choreo con la new entry ballerina nella scuola di Amici 22. In comune con Maddalena ha i capelli biondi, gli occhi di ghiaccio e il titolo di ballerina modern, titolare di un banco di ballo al talent show. Si tratta dell’australiana Isobel Fetiye Kinnear, che nel giro di poco tempo ha collezionato una serie di prime posizioni conquistate nelle classifiche di ballo stilatesi nell’ultimo periodo tra i concorrenti di Amici 22.

Giorgia: Emanuel Lo? "É più giovane di me di me"/ "É devastato.."

Nel nuovo TikTok, che in poco tempo ha fatto incetta di interazioni social tra like, commenti di consenso e condivisioni da parte degli utenti, Mattia sembra gettarsi alle spalle il ricordo dell’ex Maddalena, mostrandosi particolarmente complice con Isobel. Cos’altro succederà nel nuovo anno 2023, quindi, tra i due conoscenti?











© RIPRODUZIONE RISERVATA