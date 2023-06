Amici 22, Mattia Zenzola usato da Benedetta Vari?/ L’accusa choc

Amici 22, si infiamma il “triangolo” con protagonisti Benedetta Vari e Mattia Zenzola: esplode il gossip

Benedetta Vari giocherebbe con i sentimenti di Mattia Zenzola, o almeno questa é la dura accusa di cui sarebbe rea la mora ballerina professionista ai danni ai danni dell’ex compagno di studio nonché vincitore di Amici 22. I due ballerini di latino si conoscevano nel percorso di studio della danza intrapreso al talent show di Amici 22, come rivali allievi accomunati dal maestro di latino Raimondo Todaro, fino all’eliminazione di Benedetta a cui seguiva poi l’upgrade della ballerina al ruolo di professionista nel corpo di ballo e partner fissa nei paso doble di Mattia, con il beneplacito dell’insegnante. Con il partneraggio avviato per la fase serale di Amici 22 Mattia e Benedetta hanno dato vita al gossip incessante su una lovestory top secret tra loro, a colpi di sguardi languidi, parole sdolcinate e passi di danza focosi con tanto di baci scenografici, intervallato poi dalla notizia riguardante la vera identità del fidanzato ufficiale della Vari. Il quale é saltato all’occhio pubblico, via social, con il nome di Simone Maselli.

Il gossip sulla sospetta lovestory mai ufficializzatasi, con protagonisti Benedetta e Mattia, prosegue fino ai giorni di fine corrente mese di giugno in corso, alla luce del fatto che i due ballerini continuano ad apparire pubblicamente insieme, anche dopo la fine del talent show. Dopo la recente partecipazione al format TV Viva Rai 2 di Rosario Fiorello, la presunta “coppia” di ballerini é protagonista della reunion di Amici 22, in onda il 20 giugno 2023 sulle reti Mediaset, l’evento Rock in Roma-Full out, la cui chiusura li vede esibirsi in un travolgente paso doble. Tuttavia, trapela al contempo via social l’accusa che vedrebbe Benedetta Vari servirsi di Mattia Zenzola, con la complicità del fidanzato Simone Maselli.

L’accusa durissima lanciata a Benedetta Vari e…

Questo in una strategia mediatica, finalizzata al conseguimento di visibilità, consensi dell’occhio pubblico, in particolare via social, e per fini di un tornaconto economico.

Un pettegolezzo nel pettegolezzo sul “triangolo” amoroso più chiacchierato del momento, che si infiamma tra le interazioni social degli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza e gli utenti online. “Sai nulla tu di Mattia e Benedetta?”, incalza un utente, Venza, e il blogger replica: “Si, so che non stanno insieme, che lei ha fatto un po’ di casini ultimamente e Mattia c’è anche rimasto male! E so anche che lei e il suo fidanzato (Simone) erano d’accordo perché fare sti giochetti fruttava tanti followers!”. Ma non é tutto. Perché ad infiammare il gossip bomba, ci pensa poi una segnalazione condivisa online dalla Marzano, sempre via social: “Deia, l’ho detto anche a Benedetta, ha raccontato a un’amica di una cugina mia amica, che lei non fa la smentita perché ai follower piaceva pensare che stia insieme a Mattia. Le fa comodo, la coppia “fa gioco” per il lavoro, ma in realtà Mattia e il fidanzato hanno sempre smentito e dove viviamo tutti l’hanno sempre vista col fidanzato fino a ieri”. Il sedicente fidanzato di Benedetta, dal suo canto, in questi giorni si lascia immortalare in un nuovo scatto via social mentre bacia sulle labbra la ballerina latinista. Quasi come a volersi confermare come la dolce metà della latinista, a dispetto del gossip che vede la Vari sempre più vicina a Mattia Zenzola. Il fidanzato al centro del gossip é un calciatore impegnato nel ruolo di attaccante, con un percorso nella squadra dell’Atletico Colleferro. Inoltre, ha un figlio di nome Thiago, nato da una precedente relazione e al quale é molto legato.

Chiaramente, da parte dei diretti interessati protagonisti del sospetto triangolo amoroso, anche nell’ipotesi che sia architettato a fin di business, gli ex Amici Benedetta e Mattia e il fidanzato storico di lei, si attendono delle repliche di chiarimento al gossip.













