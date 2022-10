Amici 22, Mattia Zenzola verso il secondo ritiro?/ “Nessuno mi può aiutare”

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola finisce in crisi prima della puntata domenicale del 9 ottobre

Quando ormai mancano poche ore all’attesa nuova puntata di Amici 22 di Maria De Filippi, prevista per domenica 9 ottobre 2022 su Canale 5, Mattia Zenzola vive un momento di crisi nella casetta che accoglie i talent al talent show. Come emerge nel daytime di Amici 22 – in onda su Canale 5, il 7 ottobre 2022- l’allievo ballerino di latino di Raimondo Todaro si é lasciato andare ad un lungo sfogo, finendo in balia delle incertezze. Questo é accaduto per il biondo allievo in reazione alle dure prove di ballo previste al talent, che lo chiamano a mettersi in discussione in più stili che non siano necessariamente il latino, la sua comfort-zone, anche su richiesta della maestra avversa Alessandra Celentano, che in vista di un ipotetico futuro nel mondo del lavoro ha assegnato al giovane una coreografia non del tutto in linea con il suo stile.

Quindi, nell’attesa della puntata domenicale Mattia Zenzola crolla, in confidenza con il ballerino professionista Umberto Gaudino, destando la preoccupazione generale nei telespettatori che lui sia in procinto di un ritiro spontaneo da Amici 22. Il che accade dopo il ritiro forzato che lo ha visto protagonista ad Amici 21, lo scorso anno, in seguito ad un infortunio al piede.

Mattia Zenzola si sfoga con Umberto Gaudino: che succede ad Amici 22? Ritiro spontaneo all’orizzonte?

“Non te lo nascondo, a me non interessa, prima di venire qua io avevo detto non c’è la faccio -dichiara visibilmente provato e con la voce rotta dalla commozione, Mattia, ricordando quanto gli sia costato convincersi di tornare al talent dopo l’infortunio -. Io mi dicevo sempre ‘ce la devo fare”. Lo sfogo poi si estende alle difficoltà che lo vedono ora in balia delle incertezze ad Amici: “Mi dà rabbia che entro e magari nei primi 10 minuti, sono confuso. Non mi può aiutare nessuno in questo momento”. Che sia destinato ad un ritiro spontaneo, stavolta, il latinista? A provocare la crisi artistica é un mix tra “Mancanze e paure di deludere”. Ma a consolare l’allievo di Raimondo Todaro, é il ballerino professionista di Amici 22, originario di Napoli, Umberto Gaudino: “Chiaro, la cosa che puoi controllare é il tuo ballo. Tu stai qui per ballare. Viviti questa esperienza dando sempre il massimo, a prescindere da tutto. L’unico consiglio che ti do”.

Riuscirà Mattia Zenzola a superare questa sua grave crisi artistica, alle prese con la messa in discussione di Alessandra Celentano? Staremo a vedere.

Il maestro Todaro lavora in sala con Asia, un momento di difficoltà per Mattia, Niveo incontra la prof Cuccarini e… Per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22, clicca qui 👇 https://t.co/49ouBTd1ON — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 7, 2022













