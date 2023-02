Amici 22, Mattia Zenzola vincitore della gara TIM/ É polemica

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola vince il contest TIM: esplode la polemica web…

Si infiamma la competizione di Amici 22 , con Mattia Zenzola che si vince ancora una volta uno dei contest senza però avere accesso al serale del talent, con annessa polemica. Le contestazioni in corso si sollevano nel web da parte degli utenti, alla luce delle ultime anticipazioni TV di Amici 22, relative alle registrazioni della nuova puntata del talent prevista in TV per il 19 febbraio 2023. Il motivo legato alle contestazioni? I telespettatori critici proprio non accettano il fatto che seppur risultato ancora una volta vincitore della gara TIM, al rinnovato appuntamento TV di Amici, Mattia Zenzola non sia promosso per l’accesso al serale del talent show. Relativamente alle gare sponsor nella gara dei talenti ballerini in corsa alla nuova puntata di Amici 22, Amici news e Superguida TV anticipano che Mattia Zenzola ha la chance di una performance aggiuntiva perché vincitore della gara Tim per il supporto della community pubblico:

“Tim: vince Mattia. Oramai è una consuetudine. Ha ballato un samba su di un mix tra Gasolina e Mi gente. Mattia ha chiesto, prima di ballare, di poter ringraziare tutto il pubblico che lo sostiene e lo vota sempre”. La gara Oreo vede vincitrice Isobel Fetiye Kinnear e il premio Marlú va invece alla new entry al talent, Alessio Cavaliere.

Web insorge per il mancato accesso al serale di Mattia Zenzola

E, intanto, tra le contestazioni mosse da chi chiede a gran voce la maglia dorata per Mattia Zenzola di accesso al serale del talent, si legge: “Se permetti ci rode il culo perché non è detto che Mattia vada al serale, mentre Maddalena già l’hanno mandata…rispettate le opinioni altrui”. Che Mattia Zenzola possa rivelarsi tra gli eliminati, al talent? Indipendentemente dal rendimento scolastico ad oggi registrato nel circuito danza, Mattia Zenzola può dirsi il concorrente più amato dal pubblico di Amici 22.

