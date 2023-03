Amici 22, Megan Ria e l’infanzia difficile/ “Non avevamo soldi. Mamma si è tolta il cibo per darlo a me”

Megan Ria e l’infanzia difficile della ballerina di Amici 22: “A casa non c’erano soldi”

Megan Ria è stata la prima eliminata al serale di Amici 22. Sabato scorso ha dovuto abbandonare la gara e la scuola e, come prassi, ad ospitarla è ora Silvia Toffanin a Verissimo, pronta ad indagare anche negli aspetti più toccanti della sua vita privata. Aspetti che, d’altronde, non mancano nel vissuto della ballerina, che si prepara ora a volare a New York grazie alla sua borsa di studio.

Per Megan non è stato facile inseguire il sogno di diventare una ballerina. In passato la ragazza, proprio nella scuola di Amici, ha rivelato che la sua infanzia è stata ostacolata da condizioni economiche difficili. Se è riuscita oggi a realizzare il sogno di ballare è soltanto grazie alla sua mamma.

Megan Ria e il rapporto con la mamma: “Devo tutto a lei”

“Devo tutto a mia madre“, ha spiegato Megan ad Amici 22 durante una chiacchierata con Emanuel Lo. “In casa non avevamo soldi, erano pochissimi. – e ancora – C’è stato un periodo che non avevamo neanche la luce. Lei ha fatto trecentomila lavori, come la signora delle pulizie, affinché realizzassi il mio sogno più grande: ballare.” E ha ancora aggiunto: “Se non era per lei, oggi non sarei qua“. Spera infatti di poter diventare una grande ballerina e poter cambiare la vita della sua mamma “perché se lo merita”. “Si è tolta il cibo dalla bocca, ha rinunciato a comprarsi i vestiti“, ha raccontato ancora la diciassettenne. “Mi diceva: ‘Megan, mangeremo la pasta in bianco, non importa. Ciò che conta è che balli“.

