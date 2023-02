Amici 22, Megan Ria lascia il prof Raimondo Todaro/ L’addio prima del “tradimento”

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria e l’addio a Raimondo Todaro: il confronto é amaro

Megan Ria dice addio a Raimondo Todaro, in quello che l’occhio pubblico definisce un preannunciato “tradimento”, ad Amici 22. Nel mezzo della competizione dei talenti, quando manca sempre meno al via al serale del talent, la ballerina italo-cubana cerca e ottiene un ultimo confronto con il professore di danza che l’ha promossa per un banco di studio, al talent di Canale 5. Così come emerge nel rinnovato daytime di Amici 22, datato 3 febbraio 2023, sulla scia delle anticipazioni TV che nella puntata domenicale del 5 febbraio 2023 vedono Megan passare al team capeggiato da Emanuel Lo.

“Ultimamente, nelle ultime tre settimane mi sono vista ferma… nel senso che in puntata mi sentivo insicura- chiarisce la sua posizione rispetto alla scelta di sospendere le lezioni con Raimondo Todaro, la ballerina- e ho messo in opzione che non mi sento supportata da te”. Un duro confronto, quello che vede protagonisti di un addio tra maestro e allieva, Raimondo Todaro e Megan Ria.

Megan Ria passa al team di Emanuel Lo: la svolta ad Amici 22

Nel suo chiarimento voluto con il prof, poi, Megan motiva quello che, in divenire, ora passa al centro del gossip come il “tradimento” a Todaro, e il passaggio al team dell’altro prof di danza, Emanuel Lo. “Quello che faccio viene sottovalutato dagli esperti -prosegue Megan, lamentando che alle puntate domenicali lei non sia valorizzata a dovere dal prof, in primis a fronte delle critiche dei giudici esterni, con Todaro che fa mea culpa. Questo, a fronte dell’ultima domenicale- “hai ragione… non ti ho filato più di tanto anche per l’eliminazione di Samuelino (il riferimento é alla scelta di eliminare il suo allievo, Samuele Antinelli, ndr) non c’ero di testa”.

Ma a quanto pare il tempo é scaduto per Todaro. Megan non accetta giustificazioni e passa alla nuova ala protettrice, quella di Emanuel Lo. Come evolverà il percorso di studio della ballerina ad Amici 22?

