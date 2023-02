Amici 22, Megan Ria tradisce Raimondo Todaro?/ Emanuel Lo la vuole nel team e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Megan Ria cambia team? La proposta di Emanuel Lo ai danni di Raimondo Todaro

La competizione di Amici 22 di Maria De Filippi si fa infuocata, con Megan Ria che metterebbe a segno un “tradimento” con Emanuel Lo, ai danni di Raimondo Todaro. Il curioso e infuocato accadimento, con i protagonisti del “triangolo“, é ora al centro del gossip e fa discutere relativamente alle anticipazioni della puntata domenicale di Amici, prevista per il 5 febbraio 2023 e in chiaro tv su Canale 5 nonché in streaming online su Mediaset infinity.

“Megan ha deciso di abbandonare Raimondo Todaro per Emanuel Lo.- svelano anzitempo gli spoiler di Amici news e Superguida TV-. La ragazza ha eseguito in primis un compito del maestro e l’ha superato brillantemente”. Emanuel Lo, insegnante new entry al talent, per l’edizione Amici 22, chiama in puntata Megan Ria ad eseguire un compito, dal momento che la vedrebbe spenta e quindi non meritevole – allo stato dell’arte – della promozione al serale del talent. La risposta della ballerina, tuttavia, é brillante. Da qui, quindi, la scelta di Emanuel Lo di una proposta avanzata all’italo cubana, ballerina allieva di Raimondo Todaro: “La coreografia era sulle note di un mashup fra Formation e la parte strumentale di Cuuuuuuuute di Rosalia. Successivamente Emanuel Lo ha chiesto al collega di poter prendere la ballerina come allieva nella sua squadra”.

Web sentenzia sulla scelta di Megan Ria

E a quanto pare la scelta di Megan Ria, ad un passo dal serale, é quella di indossare la maglia di concorrente e membro del team capeggiato da Emanuel Lo! Insomma, il team Raimondo Todaro perde un altro pezzo, dopo l’eliminazione di Eleonora Cabras, new entry voluta e poi eliminata al talent, dallo stesso Todaro. E, tra le annesse reaction dei telespettatori attivi nel web, più aggreganti si dicono le sentenze di chi taccia Megan di tradimento al professore che l’ha voluta, prima di tutti, promuovendola per un banco di studio al talent show. Nel frattempo, le ultime vicende della scuola dei talenti di Maria De Filippi vedono, inoltre, Todaro al centro di una polemica web per l’accesso ad Amici 22 della nuova concorrente, Benedetta Vari.

