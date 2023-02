Amici 22, Mezkal: chi é il nuovo concorrente?/ Zerbi minaccia la sostituzione con..

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi pensa alla sostituzione con Mezkal new-entry

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la new entry nel circuito canto Mezkal, un papabile nuovo concorrente voluto da Rudy Zerbi. O almeno questo é stando alle anticipazoni TV fornite da Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova puntata domenicale del talent – prevista per il 12 gennaio 2023.

“Rudy Zerbi ha fatto entrare un nuovo cantante -anticipano gli spoiler TV della puntata domenicale di Amici 22, prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity-. Non era lui che diceva che era ora di iniziare a eliminare per creare la formazione del Serale?”. Ma chi sarebbe, quindi, a rischio eliminazione al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi? A quanto pare il talentscout e insegnante di canto al talent di Canale 5 pensa alla possibilità di sostituire Mezkal con uno degli allievi titolari del banco di studio, che fanno parte integrante del suo team. In vista della fase serale di Amici 22, in particolare sono a rischio Aaron Cenere, Jore e Piccolo G: ” In effetti il prof di canto ha detto che il giovane nuovo talento non entra per ora, ma presto prenderà il posto di uno dei suoi allievi. Chi è a rischio tra loro?”

Mezkal é il nuovo concorrente di Amici 22 di Maria De Filippi?

Le anticipazioni della nuova puntata domenicale di Amici 22, poi, spoilerano del quesito posto dalla conduttrice: “Tra Aaron, Jore e Piccolo G, chiamati in causa da Maria De Filippi, a rispondere alla domanda diretta sono stati solo gli ultimi due che hanno detto che si sentivano presi in causa”. Tuttavia, dal suo canto Piccolo G tiene a sottolineare che farà il possibile per poter restare in gara al talent show.

Ma chi é il papabile nuovo concorrente di Amici 22?

Mezkal é attivo via Instagram e vanta un seguito stimato oltre 1.900 follower nonostante sia un nip, destinati ad aumentare con la sua apparizione TV ad Amici 22. Inoltre ha già pubblicato alcuni singoli, nell’industria musicale: “Dove”, “Tutta la città”, “Gioia” e l’ultimo, in ordine di rilascio, che si chiama “Lucido”.Mezkal é il papabile nuovo concorrente, voluto da Rudy Zerbi ad Amici 22 di Maria De Filippi: ecco chi é a rischio eliminazione

