Amici 22, NDG eliminato e non va al serale?/ Cuccarini interroga gli allievi e…

Amici 22, al via le selezioni per il serale e NDG rischierebbe grosso…

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi con Lorella Cuccarini che interroga gli allievi e NDG, in vista del serale, si direbbe a rischio. Nunzio, questo il nome all’anagrafe di NDG, tra gli allievi appartenenti al team capeggiato dall’insegnante Cuccarini, rischia di non essere promosso al titolo di concorrente alla fase TV serale di Amici 22. Questo, dal momento che Lorella convoca in studio, per l’ammissione al serale, tutti gli allievi tranne Ndg.

“Insieme abbiamo superato tanti ostacoli, ma adesso ci troviamo in un momento complesso perché dovrò prendere delle decisioni”, esordisce la maestra di canto alla convocazione degli allievi nello studio del programma, aperta per le selezioni dei concorrenti del serale. Si tratta di una interrogazione straordinaria aperta agli allievi che non hanno ancora conquistato la maglia dorata con Angelina Mango: Niveo, Cricca e NDG.

Così come emerge dal daytime di Amici 22, datato 21 febbraio 2023, la Cuccarini chiama gli allievi ad esibirsi per convincerla a promuoverli all’ambita fase TV della programmazione serale del talent. Ma tra tutti gli allievi é esentato dalla convocazione NDG. Il che desta il sospetto generale, in particolare nel diretto interessato, che il cantante non sia in lizza per un posto al serale, perché ormai fuori dai giochi e quindi prossimo all’eliminazione o sostituzione per il volere dell’insegnante. Da qui, quindi parte lo sfogo in sala studio di NDG con un operatore della produzione di Amici 22.

Nunzio in arte NDG si lascia andare ad un duro sfogo: é eliminato?

“Forse non l’ho fatto neanche capire tanto quanto il serale sia per me importante -esordisce nello sfogo Nunzio, che fa autocritica rispetto al percorso scolastico intrapreso in TV, nel canto- nella mia vita spesso ho perso..”. E lo sfogo del cantautore, poi, prosegue con il racconto di un retroscena della vita di NDG. Ossia la fase di up & down che il giovane ha vissuto in passato. Ancor prima del debutto ad Amici 22, come lui stesso fa sapere “avevo 18 anni e ho avuto una canzone che ha suonato in giro per tutta Italia…poi il contraccolpo”, e il riferimento é alla dipartita che aveva il suo successo, dopo il rilascio di Panamera. Il singolo con cui NDG conseguiva la certificazione Fimi di disco d’oro (registrando oltre 30 milioni di stream su Spotify Italia) nonostante non fosse famoso e da artista indipendente. “E per essere qui ho fatto tanti sacrifici. La vivrei come una sconfitta personale”, conclude lo sfogo, NDG, all’idea di non essere destinato al serale di Amici 22, che considera il suo riscatto personale. Che lui possa rivelarsi eliminato al talent show che lo ha promosso al debutto tv?

In vista del Serale la prof Lorella Cuccarini incontra i propri allievi che non hanno ancora conquistato la maglia dorata… #Amici22 pic.twitter.com/FHBslGy3Ht — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 21, 2023













