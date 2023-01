Amici 22: NDG in crisi, eliminato?/ É polemica web: “Emarginato in classe”

Amici 22 di Maria De Filippi, NDG si sfoga in una dolorosa confessione sulla solitudine

Manca sempre meno al via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi, con NDG che si palesa protagonista di una crisi personale e artistica, mentre peraltro si direbbe a rischio eliminazione. É ultimo nella classifica televoto stilatasi con le votazioni del pubblico chiamato ad una scelta alla gara inediti, che ha visto contendersi il titolo di miglior inedito i concorrenti cantanti in corsa per il montepremi del talent. Ma non solo. Il cantautore pop sembra registrare un volume di ascolti in streaming non proprio brillante, di certo al di sotto delle aspettative generali maturate dentro e fuori il contesto talent show, sul suo conto. Anche a fronte del fatto che ha raggiunto un disco d’oro con un singolo autoprodotto, rilasciato ancor prima del debutto TV come partecipante ad Amici 22. E oltre alla crisi artistica, come lui fa trapelare in uno sfogo al talent, il momento no per lui si fa ancor più complesso con le incomprensioni che lo vedono protagonista insieme ai compagni di studio con cui condivide l’esperienza del talent show. Così come emerge al rinnovato daytime del talent, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 24 gennaio 2023, con annesse reazioni critiche dei telespettatori: online ora si grida in massa, tra gli internauti, all’emarginazione di NDG dal resto della classe.

Amici 22: classe divisa in fazioni, c'entra Wax?/ "Mi sento chiamato in causa.."

“Se tu ti isoli in camera nostra gli altri faticano a venire da te…-parla a Ndg, Cricca, al confronto con il cantautore visibilmente in crisi-. Prenditi le persone che davvero vogliono stare con te. Ti manca la famiglia ed é normale che ti manchi… Ma liberati dei pensieri negativi che ti appesantiscono..”. NDG non nasconde di sentirsi solo e incompreso dal resto della classe dei concorrenti, mentre dal suo canto lui ha sempre palesato empatia verso i compagni, pronto a dare una mano o un consiglio all’occorrenza: “Faticano da quattro mesi… anche quando sono gioioso e contento”. Uno sfogo che ora infiamma la polemica web sollevata dai telespettatori che accusano la classe dei concorrenti di Amici 22 di mostrare ipocrisia e falsità verso NDG, emarginandolo.

Amici 22, tensioni in casetta dopo il Capodanno choc/ Aaron: "...Alla ca**o di cane!"

Web insorge sul malessere di NDG

Questo, soprattutto dopo il caso del “Capodanno choc” , un “fatto grave” censurato in tv e che a detta della produzione del talent vede responsabile, tra i sei allievi coinvolti e finiti sospesi in giudizio, proprio Ndg. “Lui c’é sempre stato per tutti e nessuno c’é mai stato per lui … Siete tutti falsi” si legge in una contestazione social aggregante, su Instagram. E una domanda sorge ora spontanea tra i telespettatori, in particolare tra i fan di Ndg: che l’allievo di Lorella Cuccarini possa rivelarsi tra i nuovi eliminati ad Amici 22?

Amici 22: Samuele Segreto eliminato dopo l'affaire "noce moscata"?/ "Paky porterà.."

Nel frattempo, anche Wax si sfoga sul peso della solitudine, indicato come responsabile delle tensioni che ad Amici 22 vedono la classe divisa in fazioni tra loro contrapposte.

Alcuni ragazzi vogliono chiarire ed essere sinceri anche nei confronti di Ndg… #Amici22 pic.twitter.com/ZsHGx50BVt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA