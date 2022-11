Amici 22: NDG, Tommy e Piccolo G snobbano la teoria/Eliminati? Zerbi tuona: “Limitati

Amici 22 di Maria De Filippi, Ndg, Tommy Dali e Piccolo G sregolati: cosa rischiano?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 9 novembre 2022 su Canale 5 che vede tra le altre novità NDG, Tommy Dalì e Piccolo G ricevere una dura comunicazione da parte di Rudy Zerbi. Al rinnovato daytime del talent, il talentscout convoca i tre cantautori di Amici 22 dal momento che si sono registrati a suo avviso dei comportamenti irrispettosi alle lezioni di canto da parte dei giovani verso l’insegnante di ruolo tenuto a impartire la teoria.

“Ndg non studia, Tommy ha un umore instabile, promette di recuperare le lezioni e poi non lo fa e Piccolo g inizia adesso a carburare, ma teoria non la sa mai” é il verdetto dell’insegnante di teoria, girato a Rudy Zerbi. Il talentscout dal suo canto boccia i tre cantautori, inclusi i suoi stessi pupilli Piccolo G e Tommy Dali, definendo i giovani come la “hit parade dei tre peggiori della classe canto”. “Devo cambiare” dice Ndg, a cui fa poi eco Tommy con un sonoro “ammetto di avere lacune caratteriali sulle quali sto migliorando”, insomma quando é in stato di malumore lui snobba le lezioni di teoria. “Dall’inizio prendo sottogamba tutto in generale e sto cercando di migliorare”, dichiara poi Piccolo G.

Rudy Zerbi manda un ultimatum alla classe canto di Amici 22

“Pensate che la teoria non serve a niente -tuona quindi Zerbi, prima di indire una verifica immediata di teoria come provvedimento esemplare, esteso a tutta la classe-, vi do una brutta notizia per chi vuole scrivere: se non si sa la musica e la teoria, si é uno scrittore limitato”. Un invito generale, quello del talentscout, a rivalutare l’importanza dello studio della teoria.

Gli ultimi alla verifica, poi, risultano essere Ndg e Tommy Dalì, con i voti più bassi. Che i due siano i prossimi eliminati di Amici 22?

Rudy Zerbi promette un provvedimento severo: “Chiederó un provvedimento e Ve lo dico che influirà sul vostro cammino qui dentro. ..Per l’atteggiamento nei riguardi di una materia che é tanto importante”.

