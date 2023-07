Amici 22, Niveo: “Lorella Cuccarini mi ha insegnato a credere in me stesso..”/ “Sogno Angelina Mango…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Niveo si racconta senza filtri: l’intervista post-talent show

Tra i concorrenti mancati all’upgrade di concorrente della fase pomeridiana a quella serale di Amici 22, Niveo torna a raccontarsi, svelando di essersi riscoperto grazie a Lorella Cuccarini e di sognare Angelina Mango. L’occasione che il cantautore ha, di poter tornare a raccontarsi senza filtri, é un’intervista esclusiva ripresa da Superguida TV.

Rispetto al suo esordio musicale registrato ad Amici 22 di Maria De Filippi, Niveo é ora consapevole del fatto che non si possa piacere a tutti e, alludendo all’insegnante di canto avverso, Rudy Zerbi, fa sapere: “Ho capito che non si può piacere a tutti ma anzi bisogna studiare per allargare sempre di più l’orizzonte. Non ci si può sentire arrivati a 18/19 anni. Con la sua conoscenza musicale e la sua esperienza sul campo, Rudy mi ha fatto delle critiche costruttive che mi hanno permesso di crescere”.

E sul conto della maestra e sua ala protettrice ad Amici, Lorella Cuccarini, fa poi sapere: “Lorella mi ha insegnato a credere in me stesso. Per mesi è stata più lei a credere in me di quanto lo facessi io. Senza di lei non avrei mai raggiunto obiettivi importanti ma soprattutto non sarei riuscito a superare momenti di blackout totale. Sapere che lei credeva in me mi ha aiutato tantissimo”.

Il brano che ha presentato come singolo al talent show, Scarabocchi, ha ottenuto un buon riscontro in termini di streaming su Spotify Italia, nonostante la sua messa in discussione come cantautore da parte della cattedra degli insegnanti conosciuti ad Amici 22, che non ha promosso il giovane al serale del format sui talenti nelle arti ballo e canto. Scarabocchi parla di un amore tossico, la rivelazione musicale di una dipendenza affettiva, da cui lui ad un certo punto ha preso le distanze: “E’ stata una presa di coscienza. Ero ingenuo e non mi riuscivo a capire realmente quello che stava succedendo. Non me ne rendevo conto. Un giorno ho capito che la relazione che stavo vivendo era tossica e che dovevo prendere le distanze. Ho ripreso in mano le redini della mia vita e devo ammettere che non è stato difficile farlo”.

Niveo e la lovestory con Rita Danza, oltre Amici 22

Tra le mura della scuola più spiata d’Italia, Niveo non ha solo trovato uno spazio per poter dare voce alla sua arte ma ha anche trovato l’amore al fianco della ballerina Rita Danza: “La nostra relazione procede a gonfie vele. Lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. Di lei mi ha colpito il fatto che i sentimenti li vive sempre al massimo”.

E, inoltre, tra i progetti in cantiere e sogni nel cassetto, l’ex Amici 22 ammette di sognare la partecipazione al Festival della Canzone italiana, mentre si avvicina l’edizione di Sanremo 2024, e una collaborazione con l’outsider e seconda classificata di Amici 22, Angelina Mango: “La stimo come artista e come donna”.

Nel frattempo, l’ex Amici 21, LDA, emoziona al debutto alla Partita del Cuore 2023…











