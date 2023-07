LDA: il ritorno in TV manda il web in tilt/ Il gesto alla Partita del Cuore 2023 commuove e..

Amici 21, LDA partecipa alla Partita del Cuore 2023: il gesto di solidarietà

LDA torna al centro dell’attenzione mediatica per la sua partecipazione all’evento benefico della Partita del Cuore 2023. Nel cuore dell’estate 2023 made in Italy, che lo vede candidato al titolo di tormentone 2023 con il singolo estivo Granita, LDA manda i fan in visibilio, e non solo per la leg estiva nel prosieguo del suo tour post-Sanremo 2023. Oltre il successo di LDA live, il figlio d’arte di Gigi D’Alessio appassiona l’occhio pubblico per le esclusive immagini -che sono ora virali via social, che lo immortalano nel mezzo della sua partecipazione alla Partita del cuore 2023 tenutasi in favore alla regione recentemente colpita dall’alluvione, l’Emilia Romagna.

LDA: "Farlo uscire fuori sarebbe un problema.."/ La triste confessione su Gigi D'Alessio

Con indosso la maglia dal numero 19 della Nazionale cantanti facente capo al capitano Enrico Ruggeri, Luca D’Alessio in arte LDA segna il nuovo debutto TV nel ruolo di giocatore calciatore per l’iniziativa all’insegna della solidarietà, le cui donazioni possono effettuarsi, ancora, anche dopo il match. Il match é trasmesso in data 20 luglio 2023, in diretta dal campo in chiaro tv su Italia 1, sotto la conduzione di Veronica Ruggeri con la partecipazione speciale di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi, e in streaming online su Mediaset infinity. La telecronaca della partita é invece affidata alla coppia delle voci di Sportmediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.

LDA, la reunion col fratello Andrea D'Alessio sorprende / Web in tilt per "Quello che fa male"

La partecipazione di LDA alla Partita del Cuore 2023 può dirsi un nuovo ed importante traguardo per il giovane talento cantautore ed ex concorrente ad Amici 21 di Maria De Filippi.

LDA al servizio della solidarietà per l’Emilia Romagna: le reaction

Particolarmente apprezzata é la presa partecipazione del ventenne all’evento di calcio per la solidarietà, da parte dei fan di LDA, che tra le interazioni social alle immagini del match benefico si dicono orgogliosi del figlio d’arte, per il suo esempio di popstar al servizio del bene comune. Fino al 22 luglio é possibile sostenere la campagna Mediafriends ‘Mediaset per la Romagna’ -promossa alla Partita del Cuore 2023- donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro o sul sito mediafriends.it.

Amici conquista "'Generazione zeta": LDA, Angelina Mango e Wax in TOP 10/ Le posizioni in classifica Spotify

E tra le condivisioni social del momento TV di beneficenza che, tra gli altri cantanti, vede protagonista il giovane LDA, intanto emerge in particolare la serie di post della pagina dei fan del beniamino pop, attiva via Instagram, @lucapersempre: “Sei perfetto qualunque sia il tuo ruolo”, é uno dei messaggi che il fandom dedica a LDA, a corredo di un post sul match benefico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA