Rossella Brescia sarà una delle ospiti della trasmissione This is Me, terza e ultima puntata del programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Nella trasmissione in prima serata Rossella racconterà come si è sviluppata la sua carriera durante e dopo Amici e cosa ha significato per lei la trasmissione di Maria De Filippi.

Rossella Brescia nasce a Martina Franca il 20 Agosto 1971 e si forma fin dall’inizio come una ballerina classica. Compie il primo passo a concorsi di bellezza in Puglia e partecipa alle selezioni per Miss Italia, poi debutta come solita al teatro dello Spettacolo Attila. Si diploma col massimo dei voti all’Accademia di Danza Classica a Roma, quando aveva soli 23 anni.

Negli anni lavora tra teatro e televisione dove diventa una presenza fissa come ballerina e nel 1997 viene nominata Prima ballerina a Buona Domenica. Nel 1999 gira un famoso spot con la marca di orologi Tissot e anche in quel caso ottiene un ottimo successo. Tra il 2001 e il 2003 è una delle protagoniste come insegnante di danza e coreografia nella scuola di Saranno Famosi.

Rossella Brescia e i dettagli riguardo la sua vita privata

Per la sua bellezza Rossella Brescia non passa inosservata e nel 2003 posa senza veli nel calendario Max. Diventa poi conduttrice della trasmissione Colorado dove trasmette dal 2004 al 2010 e affianca personaggi come Diego Abatantuono e Nicola Savino. Nel 2008 è primadonna del bagaglino con Nina Moric e Aida Yespica.

E’ stata negli ultimi anni conduttrice di varie trasmissioni ed si è esibita anche come ballerina. Rossella Brescia è stata sposata con il regista Roberto Cenci nel 2000 ed ha divorziata dopo 8 anni, poi si è legata con il coreografo Luciano Cannito ed ha annunciato poi la chiusura della relazione. Per quel che riguarda il matrimonio con Cenci Rossella Brescia è stata protagonista di una vicenda mediatica con i conduttori dello Zoo di 1005 che l’hanno accusata di essersi sposata solo per interessi e Rossella gli ha fatto causa vincendo e costringendo a pagare i conduttori con ben 30 mila euro.

In diverse interviste Rossella Brescia ha rivelato di essere colpevole di endometriosi. In un’intervista per Ok Salute: “Per diverso tempo nessuno si è accorto che il mio problema si chiamava endometriosi. L’ho scoperto solo qualche anno dopo”. Rossella ha rivelato di aver subito alcune operazioni per questo difficile problema.