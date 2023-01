Amici 22: Paky eliminato e non va al serale?/Alessandra Celentano lo mette in guardia

Amici 22 di Maria De Filippi: Paky é a rischio eliminazione, dopo l’ingresso?

Paky é un eliminato annunciato, tra i talenti in corso ad Amici 22, quando manca poco al serale del talent? É l’interrogativo generale che nasce spontaneo nell’occhio-pubblico dei telespettatori, dal momento che la stessa insegnante che lo ha promosso nella scuola dei talenti, Alessandra Celentano, ora lancia al giovane ballerino un preavviso che potrebbe preludere ad un’eliminazione della new entry. Dopo aver congelato la sfida che vedeva Paky, sfidante esterno, contrapporsi al titolare Samuele Segreto, conferendo al primo direttamente il banco di studio, alla nuova sessione di lezioni di danza l’insegnante mette in guardia il neo allievo. Gli comunica del rischio eliminazioe da cui lui non é esonerato, nonostante ora lui sia un concorrente di Amici 22 con il suo beneplacito.

“Secondo me, tu sei bravo… sin dai provini ti ho messo subito il pallino- ammette a Paky, Alessandra Celentano, ribadendo di credere fermamente nel talento del ballerino hip hop, seppur con riserva-, ma ho bisogno di studiarti e lavorare insieme a te”. La new entry nella scuola, quando ormai manca poco al serale del talent, riuscirà ad assicurare un apprendimento veloce alle lezioni che sono finalizzate alla preparazione degli allievi ballerini per il serale? La fase finale dello show, prevista nella prima serata TV di Canale 5 é attesa per la primavera 2023 e, intanto, il ballerino potrebbe rivelarsi un nuovo eliminato prima del serale.

Alessandra Celentano supporta Paky, con riserva: la reazione dei fan del ballerino

“Ma chiarisco che la maglia del serale non vada al default… non avrei problemi ad ammettere che ti ho sopravvalutato”, é l’avviso che la maestra riserva al ballerino. Insomma, Alessandra Celentano torna a dirsi pronta a ricredersi, anche in negativo, e nel caso di Paky questo potrebbe tradursi in un’uscita di scena della new-entry ad un passo dal serale.

Nel frattempo la confidenza della maestra all’allievo desta preoccupazione generale nei fan del giovane, rispetto al rischio eliminazione che incombe su di lui, nuovo arrivato, al talent. “Forza Paky, gli ultimi saranno i primi!”, si legge tra i commenti di supporto rilasciati via social dai telespettatori, per il ballerino di Amici 22. “Dubito che la Celentano lo abbia preso per tenerlo un mese e poi lasciarlo a casa”, é un’altra tra le opinioni social più aggreganti.

Dopo la puntata di domenica, la maestra Celentano incontra per la prima volta il suo allievo Paky! #Amici22 pic.twitter.com/2DkqbDe7M4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 25, 2023



Intanto, per la quota ex Amici 21 LDA rompe il silenzio sul concept-album del nuovo progetto musicale, Quello che fa bene.











