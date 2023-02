Amici 22, Paky non va al serale?/ Crolla in lacrime: “Non ho mamma, ballo per papà”

Amici 22, emerge la paura di Paky in vista del via al serale

Paky teme di non riuscire a confermarsi al serale di Amici 22 e, intanto, si lascia andare ad una dolorosa confessione sulla difficile condizione che vive in famiglia. L’occasione dello sfogo é un momento che la new entry tra i ballerini in corsa al circuito ballo vive nella scuola più amata dagli italiani, al confronto che si registra con Alessandra Celentano, nel daytime datato 20 febbraio 2023. In occasione del dialogo, sulla scia della rivelazione fatta al compagno di studio nel circuito danza Alessio, Paky palesa di sognare l’ammissione al serale di Amici 22 per ripagare il padre dei sacrifici condivisi e il supporto da lui palesatigli per aiutarlo a realizzarsi come ballerino. Questo, peraltro, quando in famiglia lui soffre l’assenza della madre, venuta a mancare prematuramente.

“Per mio padre… perché lo voglio rendere fiero di me… lui mi dà tanto e per me é un fallimento non accedere al serale. Lui lo vuole tanto e quando arrivo ultimo e non vengo riconosciuto io penso a lui… mi sento di non essere all’altezza di quello che mi dà lui -confida alla maestra Celentano e in un mare di lacrime, il ballerino, piazzatosi all’ultimo posto nella rinnovata classifica di ballo ad Amici 22. “Io lavoro al cento per cento, non ho vissuto mai niente di facile-aggiunge poi Paky, mentre é in preda al singhiozzo del pianto-, mamma non c’è più… non ho mia madre e io a mio padre non posso dargli di meno”. Insomma, ben al di là della contestazione non troppo velatamente condivisa con Alessio Cavaliere, rispetto alle votazioni del giudice Eleonora Abbagnato, Paky sogna un posto al serale non solo per se stesso. Ma anche per amore dell’amato papà.

La reazione del web al dolore di Paky

Una confessione, quella commossa di Paky, che intanto commuove i telespettatori attivi online via social. Tanto che c’é chi tra gli internauti non nasconde di fare il tifo per Pasquale, nella speranza che il napoletano possa qualificarsi tra i concorrenti ammessi al serale di Amici 22. E se da una parte ci sono i supporter, dall’altra c’é chi invece tra gli internauti crede che il napoletano stia giocando una strategia mediatica in TV, volta a impietosire l’occhio pubblico, al mero fine di accalappiarsi visibilità e consensi generali.

Paky chiede di incontrare la maestra Celentano e… #Amici22 pic.twitter.com/giOcSxJfuZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2023













