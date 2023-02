Amici 22, Piccolo G dubita della produzione: eliminato?/ Video choc: “Non mi fido…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G dubita della produzione? Le dichiarazioni compromettenti

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con un’accusa velata lanciata alla produzione a Piccolo G. Il cantautore allievo di Rudy Zerbi nonché concorrente in corsa per il montepremi del talent show di Canale 5 si direbbe dubbioso che da parte della produzione vi sia la giusta intenzione di valorizzare il suo talento, in riferimento alle scelte artistiche maturate nelle varie assegnazioni delle cover da realizzare alla gara domenicale, nel canto, di Amici 22. Il che emerge nel daytime di Amici 22, datato 10 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, e fa ora il giro del web destando clamore generale via social. Accade per mezzo di un contributo video della produzione Mediaset del talent show.

“Non riesco proprio a fidarmi-. Adesso, che prendano decisioni per il mio bene non riesco a crederci…”, confida Piccolo G la sua paura, ossia di essere penalizzato nella competizione di Amici 22, dalle scelte artistiche della produzione maturate al suo posto. E Angelina Mango non si direbbe concorde: “ci sono casi e casi… Se un pezzo non ti piace magari te lo fai piacere…”. Insomma, per la figlia d’arte l’assegnazione della cover da parte di terzi sarebbe uno strumento di messa in discussione importante del talento o comunque del singolo concorrente cantante.

Maria De Filippi interviene sul caso sollevato da Piccolo G: la scelta della produzione penalizza i concorrenti nella gara cover?

Tuttavia, appresi i dubbi di Piccolo G, che comprometterebbero in un certo senso la reputazione della produzione di Amici 22 agli occhi dei fan del talent, ha voce in capitolo Maria De Filippi. In un intervento registrato in collegamento con la casetta che accoglie i talenti, la conduttrice TV del talent di Canale 5 replica tenendo a chiarire la sua posizione rispetto alla questione sollevatasi per via di Piccolo G:

“Ogni volta che vi viene assegnata una cover non viene data nella speranza di fare un danno”, fa sapere dal suo canto la produttrice e conduttrice del format, Maria De Filippi. E nell’intervento, poi, la timoniera di casa Mediaset estende a tutti i concorrenti di categoria canto la possibilità di poter scegliere personalmente e in sostituzione della produzione, le cover da schierare nella gara di canto.

“Le volte che sono stato alto in classifica é stato perché mi assegnavo io i pezzi-dichiara con un certo scetticismo, poi, il cantautore in confidenza con i compagni, sollevando un caso per tutti i concorrenti, senza precedenti, ad Amici- ma , se poi la devo prendere da solo come scelta non mi sembra il caso di farlo…”. Nel confronto con il cantautore Angelina Mango dissente ancora e insieme a lei Federica Andreani: “io non lo farei mai, non credo di essere in grado di farlo. Avere questa responsabilità é difficile”. Per Wax non c’é alcun problema rispetto alle scelte artistiche maturate dalla produzione relativamente alla gara di canto in corsa ad Amici 22. E a detta di Niveo, inoltre, Piccolo G dovrebbe lavorare sulla sua “intolleranza” alle assegnazioni di pezzi che non si direbbero delle sue corde nel canto.

