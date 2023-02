Amici 22, Piccolo G eliminato? Rapporti tesi con Zerbi/ “Meglio andare via…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G é un forte astio con Rudy Zerbi: c’entra l’interrogazione straordinaria

Piccolo G lancia una serie di frecciatine a Rudy Zerbi e i rapporti tra l’allievo e l’insegnante si direbbero ormai compromessi, tanto che ad Amici 22 il primo rischierebbe l’eliminazione o la sostituzione voluta proprio dal talentscout. I rapporti tra i due summenzionati volti tv si fanno sempre più tesi, soprattutto dal momento che Zerbi, insegnante di canto ad Amici 22, convoca Piccolo G con Aaron Cenere e Mezkal per una interrogazione straordinaria nella disciplina della loro categoria, il canto. Alla prova di canto, che servirebbe a Zerbi come uno dei parametri di valutazione per la selezione degli allievi da ammettere alla fase serale di Amici 22, ha esito negativo la prova registrata da Piccolo G. Sulle note di una cover di Lucio Battisti, Motocicletta, Piccolo G commette un errore che non passa inascoltato. Tra le mura della scuola più amata dagli italiani, il concorrente, quindi, si sfoga, nel timore del rischio di non superare la selezione di ammissione al serale di Amici 22, passando all’attacco dell’insegnante: “Mi dispiace perchè quella l’avrei fatta molto bene. Non si è sentito ma è partito dopo il bit. Ma con Rudy non mi va di dirglielo, c’è sempre un clima di tensione”. Insomma, a detta dell’allievo l’insegnante Zerbi sarebbe intollerante al giovane, tanto da non ammettere alcun errore da parte di Piccolo G. E l’eliminazione o la sostituzione di quest’ultimo si direbbe una probabilità quasi certa, in vista del via al serale del talent show.

Piccolo G é eliminato, prima del serale di Amici 22?

Anche sulla base dell’ennesima sentenza critica di Rudy Zerbi a fronte dell’andamento scolastico dell’allievo a rischio: “Quello che ho visto e sentito rappresenta esattamente quello che è il tuo percorso dal mio punto di vista”, tuona il talentscout a fronte dell’ultimo errore del cantante di Acquario, alla nuova interrogazione. Piccolo G, intanto, si direbbe piuttosto adirato verso l’insegnante, reo di una mancata trasparenza sul suo percorso: a detta dell’allievo Zerbi non avrebbe fornito in tempo utile il suo giudizio critico alle varie prove, come a volerlo illudere di una conferma al serale.

E dal momento che il suo percorso si direbbe destinato a chiudersi senza la promozione al serale di Amici 22, Piccolo G ora si lascia andare ad uno sfogo con i compagni di studio, in particolare con Aaron Cenere. Questo, peraltro, minacciando il ritiro dal talent:” Non so se continuare, che ca**o le faccio a fare queste puntate. Mi sa che è meglio andare via. Ma che sto a fare qua dentro”.

Che Piccolo G si riveli il nuovo eliminato ad Amici 22? Rispetto allo stato dell’arte del percorso del cantautore registrato al talent, Giovanni potrebbe subire la sostituzione con un nuovo elemento o l’eliminazione immediata voluta dal suo stesso insegnante, o in alternativa il diretto interessato potrebbe lasciare di sua spontanea volontà lo show dei talenti, con il ritiro.

