Amici 22, Raimondo Todaro: “Di latino non capisci una ceppa..”/ L’attacco a Celentano

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola riceve la comunicazione del guanto di sfida contro Isobel Fetiye Kinnear: interviene Raimondo Todaro

Si infiamma la competizione tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, nell’attesa della finale di Amici 22 di Maria De Filippi, con il primo che riserva una stoccata alla collega insegnante di danza. L’occasione dello scontro a distanza é il rinnovato daytime di Amici 22, datato 18 aprile 2023, quando Raimondo Todaro, in un confronto con Mattia Zenzola a margine dell’invito della Celentano a sfidare la pupilla Isobel Fetiye Kinnear al sesto serale di Amici 22, giunge alla conclusione di rifiutare il guanto. Il maestro suggerisce all’allievo di non accettare la prova di danza modern, in particolare per l’alto margine di rischio che Mattia possa imbattersi in un infortunio, dal momento che il guanto di sfida é a suo avviso incentrato in uno stile diverso da quello che rappresenta il latinista Zenzola , ossia la danza modern. E nel suggerire al pupillo il rifiuto della sfida, il maestro lancia un attacco non troppo velato alle motivazioni espresse dalla maestra rispetto al lancio del guanto di sfida.

Amici 22, Mattia in crisi per il guanto Celentano/La scelta con il prof Todaro divide

Secondo la maestra avversa Mattia non brillerebbe nel suo stile, il latino, dal momento che non riuscirebbe a tenere sempre in modo impeccabile il tempo ritmico di una choreo, risulterebbe perennemente insicuro sul palco e sarebbe oscurato in presenza della ballerina professionista Benedetta Vari, ai paso doble di Amici 22. E non solo. Perché al contempo Mattia non sarebbe un ballerino versatile, e oltre a non emergere nel latino non riuscirebbe a prestarsi in modo sufficientemente accettabile ad altri stili. “Sono mesi che non sta dicendo più niente e sta tirando fuori tutto adesso, perché? – fa sapere Raimondo Todaro, con l’intenzione di convincere Mattia a rifiutare il guanto di sfida -. Perché forse potresti essere pericoloso, mancano 3 puntate prima della finale. Quindi, sapendo queste cose, che tante cose che scrive nella lettera non hanno senso, non puoi rimanerci male. Fatti una risata perché tanto ti dirà sempre il contrario. Non è che se tu fai qualcosa, la convinci. Lo sai com’è fatta. Hai fatto le coreografie di hip hop, hai fatto quelle di modern, ti ha fatto fare anche il neo classico, basta. Sono i risultati quelli che contano, non le parole. Lei è chiacchierona. Tu lo puoi fare anche meglio di Isobel 100 volte (cosa impossibile) ma comunque lei ti direbbe che non è così. Quindi non partire con l’idea che lei deve cambiare idea”.

Amici 22, Celentano sfida Mattia al guanto contro Isobel: eliminato?/ La reazione

Raimondo Todaro e la stoccata indirizzata ad Alessandra Celentano

E l’attacco di Todaro sferrato alla maestra di danza classica, poi, prosegue: “vorrei far riflettere sul fatto che se ti vivi questa situazione, sperando di convincerla, sbagli. Perché lei per i suoi allievi farebbe qualsiasi cosa, regolare e non regolare. Non ci devi neanche rimanere male, io al posto tuo leggevo una cosa del genere e mi facevo una risata. Ha il coraggio di dire che non sei versatile, che nel tuo stile non sei particolarmente “wow”, per quello io punto sulla versatilità? Figlia mia, vuol dire che di latino non ci capisci una ceppa. Ma secondo me non ci crede manco lei. Lei lo dice per spingere i suoi, per buttarti giù ma non ci crede manco lei. Non è possibile perché ciò significherebbe che lei è limitata nel suo mestiere e non credo. Secondo me è una persona intelligente, brava che sa ma che fa finta di non sapere a convenienza”.

Amici 2023, Mattia Zenzola divide la stampa/ La reazione alla critica

Che Mattia Zenzola, di comune accordo con il maestro di latino, possa confermare il preannunciato rifiuto del guanto, al sesto serale di Amici 22? Chiaramente, viene facile dedurre che Mattia possa rivelarsi a rischio eliminazione alla nuova puntata serale di Amici 22, anche per effetto della sfida che mette in forte discussione il talento di Zenzola.













© RIPRODUZIONE RISERVATA