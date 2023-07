Amici 22, Raimondo Todaro e Arisa fuori dal cast dei professori?/ Tra i possibili sostituti spuntano Emma e..

Amici 23 di Maria De Filippi, Arisa e Raimondo Todaro lasciano il cast dei professori? Esplode il gossip

Arisa e Raimondo Todaro sono i protagonisti uscenti dal cast dei professori di Amici di Maria De Filippi, e quindi sostituiti ad Amici 23? Mentre manca sempre meno al ritorno sulle reti Mediaset TV, atteso in chiaro TV su Canale 5 e via streaming su Mediaset infinity per il mese di settembre 2023, del talent show condotto da Maria De Filippi all’edizione di Amici 23, esplode il gossip online sul totonomi dei professori arruolati nel cast della scuola delle arti canto e ballo più amata in Italia. Tra i professori di canto, sarebbe intanto riconfermata Lorella Cuccarini, stando al primo spoiler di Amici 23 di Maria De Filippi lanciato da TV Blog: “Lorella Cuccarini, confermata come coach ad Amici, anche questa stagione non avrà una trasmissione tutta sua. A meno che le voci in circolazione, secondo cui una produzione targata Fascino di Maria De Filippi le sarà affidata, non si trasformino in realtà nei prossimi mesi”, si apprende tra le righe dell’anticipazione TV.

Degli ex Amici sono tra i possibili professori di Amici 23

Ma chi potrebbe essere sostituito, nel cast dei professori, sarebbero principalmente due volti TV. Arisa nel circuito canto, per effetto del suo recente ritorno sulle scene musicali come cantante -ruolo che potrebbe non coniugarsi con la cattedra ad Amici- e Raimondo Todaro nel circuito ballo, dopo i tanto chiacchierati dissapori tra lui e la conduttrice Maria De Filippi, a quanto pare censurati dalla messa in onda del talent show, per il gossip made in Italy.

E, stando all’ipotesi sollevata dal blogger esperto di gossip nel web, Amedeo Venza, per il canto al posto di Arisa sono in lizza nel ruolo di papabile insegnante le due ex concorrenti cantanti al talent show: Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Per il ballo, invece, in una possibile sostituzione di Raimondo Todaro ad Amici 23, si fa spazio il nome della ballerina professionista nel corpo di ballo ed ex concorrente ad Amici, Elena D’Amario. E sempre nel circuito ballo, non si esclude neache l’ipotesi -a grande richiesta dell’occhio pubblico attivo nel web- del grande ritorno ad Amici dell’ex insegnante di ballo storica al talent, Veronica Peparini.

