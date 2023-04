Amici 22, Ramon Agnelli é eliminato/ La reazione del rivale Mattia Zenzola spiazza

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola reagisce all’eliminato di Ramon Agnelli: il sentiment del web in tilt

Oggetto di un’accesa polemica è la decretazione di Ramon Agnelli come il nuovo eliminato di Amici 22 e, al contempo, sorprende la reazione che registra a caldo Mattia Zenzola sull’uscita di scena dell’eterno rivale.

Nelle ore che seguono la sesta puntata serale di Amici 22, andata in onda il 22 aprile 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, ottiene un esorbitante volume di interazioni social la reaction a caldo che Mattia registra nel momento in cui la conduttrice Maria De Filippi comunica il verdetto della nuova eliminazione, decretata dai giudici adibiti alle votazioni al serale del talent in corso. Un momento TV che la pagina social di Amici attiva via Instagram immortala nel video che é ora virale e fa incetta di interazioni, perlopiù di consenso. Un sentimento di sorpresa generale, quello del web, che risponde come supporto alla reaction di Mattia Zenzola, ormai risaputo “eterno rivale” nella competizione dei talenti targata Amici 22.

Piovono contestazioni online su Amici 22

“Bravo Rami, hai fatto un bel percorso -si rivolge Mattia Zenzola a Ramon Agnelli, tra le parole che ora conquistano il sentiment di consenso generale nel web-, hai fatto un bellissimo percorso”. Un intervento commosso, che commuove e sorprende molti, tra i telespettatori attivi sul re dei social, alla luce della eterna rivalità che ha visto contrapporsi Ramon e Mattia al talent show targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi. Il che accade sulla scia della polemica che i telespettatori muovono online, in una dura contestazione mossa a fronte del verdetto dell’eliminato, dove il talent é tacciato di aver penalizzato il talento. “Quest’anno hanno ucciso la vera danza”, si legge tra i commenti della contestazione social e poi, ancora, un attacco che allude a Cricca, accusato di raccomandazione per la sconfitta inferta a Ramon al ballottaggio ad eliminazione che li ha visti scontrarsi: “A questo punto mi chiedo se é davvero la scuola di Amici o degli amici dei raccomandati”.

