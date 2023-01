Amici 22, Ramon Agnelli promosso al serale/ “Così caccio via i pensieri bruttini..”

Amici 22, Ramon Agnelli vola al serale: figlio di se stesso, perché…

Ramon Agnelli é il primo allievo in corsa alla competizione di Amici 22, ad accedere alla fase serale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Un traguardo importante per il ballerino classico e allievo di Alessandra Celentano nella scuola più spiata dagli italiani, che si aggiudica uno spazio cartaceo tra le pagine di Di più TV. Il risultato é di fatto un privilegio, quello di accedere all’ambito spazio TV da prima serata su Canale 5, prevista nel palinsesto tv Mediaset a partire dalla primavera 2023 per il talent e i talenti di Amici, conferito al ballerino da parte della maestra che lo ha voluto ad Amici 22: Alessandra Celentano. Figlio di un gestore di pompe di benzina e una casalinga, Ramon Agnelli può dirsi figlio di nessuno se non di se stesso, almeno dal punto di vista artistico. Questo, in replica a chi lo accuserebbe di qualsivoglia tipo di raccomandazione. Amici é un’università a detta della Celentano e non una scuola aperta a tutti, e Ramon ha meritato il suo banco facendo la differenza.

Ramon Agnelli e la ferita della mamma

La danza é una passione innata nel suo caso, forse la massima espressione di sé, al di là dei “pensieri bruttini”, che lo hanno annichilito e che minacciano il suo benessere psicofisico a partire da un accadimento tragico che ha segnato per sempre la vita del giovane. Si specializzava all’Accademia di danza classica ucraina a Milano, per poi lavorare nella compagnia di danza di Atlanta, negli Stati Uniti, e nel corpo di ballo al Teatro La Scala di Milano. 21enne, allievo ballerino classico in corsa al circuito ballo e per la vittoria del montepremi in palio al talent, Ramon Agnelli nasce ad Arese. Una cittadina in provincia di Milano, dove persone a lui vicine e amiche testimoniano che il ballerino abbia perso la amata mamma. Il lutto della morte della compianta familiare ha segnato nel profondo il ballerino. La scomparsa della madre ” è una ferita ancora aperta, anche se preferisce non parlarne mai” , é quanto si apprende del primo concorrente ammesso al serale di Amici 22,dalla testimonianza di persone più vicine a Ramon Agnelli ripresa dalla fonte.

Nel frattempo, il ballerino classico ha voce in capitolo sul fatto grave del Capodanno choc dei concorrenti che ad Amici 22 ha segnato i destini di Tommy Dali e Valeria Mancini, gli ultimi eliminati dal talent.

