Amici 22 regolamento e novità/ Si parte con la sfida a squadre e…

Amici 22, tra le anticipazioni TV il ritorno della sfida a squadre

Mentre sale l’attesa tra i telespettatori di Canale 5 per l’inizio della messa in onda della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22 – in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5- trapelano in rete le anticipazioni TV del rinnovato talent-show targato Mediaset, tra cui il ritorno della sfida a squadre nella fase iniziale e pomeridiana.

Amici 22 a quanto pare si preannuncia all’insegna dei colpi di scena rispetto alle precedenti edizioni di Amici, a partire dalle uscite di scena di due insegnanti storiche: per il circuito canto Anna Pettinelli cederà la cattedra alla re-entry Arisa e per il circuito danza Veronica Peparini, invece, cederà il ruolo di insegnante alla new-entry Emanuel Lo. La cantante reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle 2021 in coppia con Vito Coppola -sua ultima fiamma- e l’esperto coreografo nonché compagno di Giorgia tenteranno di svecchiare il cast dei professori di Amici, ma il doppio passaggio del testimone in cattedra non é l’unica novità di Amici 22.

Tra le altre anticipazioni TV del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, si preannuncia un ritorno alla sfida a squadre ed annesse nomination, sin dalla fase iniziale del pomeriggio di Canale 5, in partenza con lo slot della puntata domenicale e il daytime in onda giornalmente.

Le nomination infiammano il concorso di Amici 22: lo spoiler del rinnovo del talent

Secondo quanto anticipato dallo spoiler fornito dalla pagina social su Instagram, “amiciserale_anticipazioni“, é a quanto pare prevista ad ognuna delle puntate del pomeridiano di Amici 22 la formazione di due team diversi, capeggiati dagli allievi preferiti dal pubblico. Ciascuno dei favoriti sceglierà quindi i componenti del proprio team e la formazione ufficiale delle due squadre darà, poi, il via alla sfida domenicale. Alla fine del confronto, la squadra perdente, attraverso nomination, stabilirà chi mandare al ballottaggio al cospetto degli insegnanti di Amici 22 , i soli chiamati a emettere una sentenza sulle sorti dell’allievo a rischio eliminazione.

La sfida a squadre e le annesse nomination -qualora si confermassero- si paleserebbero come un ritorno ad una vecchia modalità di selezione dei talenti al talent di Maria De Filippi. Chissà, quindi, quali risultati in termini di audience TV segnerà il debutto di Amici 22 rispetto al vincente start di Amici 21 con protagonista il figlio d’arte Luca D’Alessio in arte LDA.













