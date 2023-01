Amici 22, Rita Danza eliminata?/ Bissa con Cricca, al Capodanno in musica e..

Amici 22: Rita Danza debutta al Capodanno in musica, le reaction

Mentre si attende il ritorno in TV di Amici 22 di Maria De Filippi, previsto per il prossimo 9 gennaio 2023 su Canale 5, Rita Danza registra un’ospitata al Capodanno in musica mentre rischia l’eliminazione dal talent. La ballerina classica e allieva di Alessandra Celentano ad Amici 22 in corso é risultata penultima, quindi negli ultimi posti, nella nuova classifica di ballo stilata al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, pertanto rischia il banco di danza nella scuola dei talenti di Canale 5. Tuttavia, in occasione di una classifica precedente di ballo Rita é riuscita a sbaragliare la concorrenza della classe di ballerini in corsa ad Amici 22, aggiudicandosi un’ospitata TV sul palco del Capodanno in musica 2023 su Canale 5. L’evento condotto da Federica Panicucci, nella sfida Auditel della notte di Capodanno 2023, non é comunque riuscito a battere L’anno che verrà di Amadeus -complice anche il passaggio TV di LDA da Mediaset a Rai. A margine della sua ospitata, che l’ha vista protagonista di due esibizioni coreografiche con due compagni di studio e cantanti ad Amici 22, una sulle note di Voglia di vivere di Angelina Mango e l’altra eseguita per Se mi guardi così con Cricca, Rita Danza tuttavia riceve, in queste ore, perlopiù l’approvazione social tra i commenti dei telespettatori attivi nel web.

L’esibizione di Cricca e Rita, ieri sera, su Canale 5 🔥⭐️ PARTE 1#Amici22 pic.twitter.com/AUvfYff2jf — AMICI NEWS (@amicii_news) January 1, 2023

L’esibizione di Angelina e Rita, ieri sera, su Canale 5 ⭐️🔥#Amici22 pic.twitter.com/HesHq4geJE — AMICI NEWS (@amicii_news) January 1, 2023



Sempre tra le altre opinioni web c’é anche chi critica Rita, soprattutto a fronte del duo con Angelina Mango: “Non mi sono piaciute,ieri sera no”.

Rita Danza eliminata ad Amici 22?

E, intanto, incombe su Rita Danza il rischio di eliminazione ad Amici 22, soprattutto dal momento che nella scuola dei talenti i professori candidano due nuove papabili concorrenti per un banco di danza. Emanuel Lo promuove Vanessa Bellini e Raimondo Todaro vuole fortemente Aurora Ranvestel. Che tra le due candidate possa esserci la sostituta di Rita Danza, ad Amici 22? Staremo a vedere cosa succederà al rientro tv della scuola, dalle vacanze natalizie.

