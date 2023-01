Amici 22, Rita Danza eliminata/ É polemica su Alessandra Celentano

Amici 22 di Maria De Filippi, Rita Danza é la nuova eliminata nel ballo

La nuova puntata domenicale di Amici 22 – datata 8 gennaio 2022 – decreta tra le due ultime eliminazioni dal talent, l’uscita immediata dalla scuola di Rita Danza, oltre all’eliminazione di Cricca in sfida. L’eliminazione della ballerina classica viene stabilita da parte della stessa insegnante di danza della giovane concorrente, Alessandra Celentano. La maestra di danza classica motiva la scelta di eliminare Rita Danza tirando un ballo l’atteso serale di Amici 22 in arrivo. Per la maestra non sarebbe possibile confermare tutti i concorrenti così come ingaggiare dei nuovi concorrenti, quando manca sempre meno tempo all’inizio della fase serale, e i professori sono tenuti a fare una selezione degli elementi da ammettere allo slot tv da prima serata del talent show, che partirà a breve su Canale 5.

“Ho scelto a chi dare la maglia del Serale, ma ho deciso anche chi eliminare”, esordisce nel dare la sua motivazione, lasciando poi intendere di voler conferire l’accesso al serale ai suoi due allievi Isobel Fetiye Kinnear e Ramon Agnelli, sacrificando Rita Danza-.È una questione di chiarezza e di rispetto, devo prendermi le mie responsabilità”. Quindi, aggiunge, parlando alla diretta interessata, Rita Danza: “Non dovrebbe essere lei la prima ad andare via, ma devo prendere una decisione chiara. Hai fatto un buon percorso ma non hai avuto il clic che mi serviva per scegliere”. Alludendo al percorso di studio che la ballerina ha registrato ad Amici 22 nonostante il disturbo da cui la giovane è affetta, di discalculia, disgrafia e dislessia, Alessandra Celentano conclude: “Sei un ottimo elemento, hai fatto un ottimo lavoro”. La ballerina appare fortemente dispiaciuta e per lei i concorrenti superstiti non risparmiano lacrime, tra cui primo tra tutti, l’amato cantante che le fa battere il cuore, Niveo.

Le reazioni alla scelta di Alessandra Celentano: si accende la polemica

A consolare la ballerina é, quindi, la conduttrice Maria De Filippi, che difende la scelta della Celentano dalle polemiche sul nascere: “La Celentano ha stima di te anche se tu ora stai per essere eliminata, perché gliel’ho sempre sentito dire”. E com’era prevedibile che accadesse l’eliminazione di Rita Danza, ora, scatena tra le reazioni più disparate sui social, da parte dei telespettatori. Se da una parte, tra gli internauti, c’é chi accusa la Celentano di aver sacrificato un talento della danza, anche per via dei suoi disturbi, dall’altra parte c’é chi invece comprende e sostiene la posizione dell’insegnante rispetto alla condizione di un numero ristretto di concorrenti previsto al serale di Amici 22. “Celentano ti devi vergognare, dovevi eliminare Gianmarco… che schifo” si legge tra le contestazioni social più forti, espresse su Twitter.

La maestra Celentano ha preso una decisione davvero importante: per Rita il percorso nella scuola di #Amici22 si ferma qui. In bocca al lupo per tutto 🧡 pic.twitter.com/QDiFGUgr5p — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 8, 2023













