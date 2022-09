Amici 22, Rudy Zerbi arruola Piccolo G e Tommy Dali/Al team si aggiunge Aaron Cenere!

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi accoglie il tris di cantanti in squadra

Amici 22 di Maria De Filippi é ufficialmente partito il 18 settembre 2022 con le selezioni dei 19 concorrenti allievi e, intanto, si é appena formata la squadra capeggiata da Rudy Zerbi. Il talent scout, professore di canto ad Amici 22, in occasione della prima puntata del talent ha promosso nella scuola di Maria De Filippi i talenti Piccolo G e Tommy Dali, per poi dirsi interessato anche al talento Aaron Cenere, contendendosi il giovane con la collega avversaria Arisa. In queste ore, via Instagram Zerbi ha non a caso rivolto un sentito “Buon Amici” ai suoi tre neo protetti, dopo aver portato al successo ad Amici 21 gli ex allievi il vincitore finale Luigi Strangis e il figlio di Gigi D’Alessio, LDA , fenomeno pop dal record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici.

Dopo gli ingaggi di Piccolo G al secolo Giovanni Rinaldi, di 22 anni e nato un provincia di Macerata, e Tommy Dali ovvero Tommaso Daliana di 23 anni e originario di Firenze , Rudy Zerbi festeggia il tris con la scelta maturata da Aaron Cenere, Edoardo Boari di Nocera Umbra e 18enne. Il cantautore dai lunghi capelli biondi e sguardo felino, che ha un passato di ballerino hip hop, ha iniziato a scrivere canzoni per abbattere il muro dell’ansia, e messo dinanzi alla scelta se fare squadra con Arisa o Rudy Zerbi il 18enne sceglie il talent-scout per un semplice motivo. Ancor prima di giungere alla sua scelta della squadra di appartenenza, Arisa ha proposto ad Aaron una percorso musicale ispirato al metal, da qui quindi la scelta del cantautore di passare al team Rudy Zerbi, rimanendo quindi fedele alla sua natura “POP”.

Le prime live sessions di Aaron, Piccolo G e Tommy Dali ad Amici 22

In occasione del suo esame di sbarramento e promozione ricevuta da Arisa e Rudy, Aaron ha emozionato fino alla lacrime la cantante e sua aspirante professoressa di canto intonando una cover sulle note di Brunori Sas, e il singolo Per due che come noi. Una performance dall’intenzione vocale più unica che rara, per un ragazzo di appena 18 anni.

“Conosce l’amore chi é sporco di lui”, canta l’altro allievo di Rudy Zerbi, Piccolo G, nella cover personalizzata di Stavo pensando a te di Fabri Fibra, al cui brano originale il 22enne ha aggiunto delle barre scritte di suo pugno, in occasione dell’esame di sbarramento che gli é valso l’accesso ad Amici per il volere del talentscout che l’ha arruolato nel team.

Tommy Dali si é invece conquistato il consenso e la promozione ad Amici 22 da parte di Rudy Zerbi eseguendo una performance sulle note di Finisce bene, che ha messo in risalto il particolare colore del suo timbro vocale, che ben si presterebbe all’autotune.













