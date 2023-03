Amici 22, Samu stronca Gianmarco/ “Non penso che sia il più forte della classe”

Amici 22, Samu stronca Gianmarco e condivide il pensiero di Emanuel Lo

Ad Amici 22 sono state composte le tre squadre che gareggeranno nell’attesissima fase del serale, al via da sabato sera. Tuttavia, ora che la gara entra decisamente nel vivo e tutti vorrebbero conquistare l’ambita vittoria, emergono i primi dissapori e i primi scetticismi anche tra gli stessi allievi. In particolare, a scatenare il malumore di Gianmarco è stato il giudizio di Emanuel Lo sul suo conto: secondo il professore di danza, l’allievo potrebbe essere uno dei primi ad essere eliminato dal Serale.

Riunitisi in Casetta, come mostrato nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, Maria De Filippi parla con tutti i suoi allievi dei giudizi espressi dai prof sul loro conto. E, parlando di Gianmarco in particolare, chiede a Samu per quale motivo abbia annuito alle parole di Emanuel Lo: “Samu, ma tu sei d’accordo che vedo che nel filmato annuisci?“. Il giovane ballerino ammette di essere d’accordo con il giudizio del suo insegnante sul conto di Gianmarco: “A livello di hip hop sì. Siamo io, lui e Ale e sono d’accordo su quello. Penso che se si deve fare una scaletta a livello tecnico, metto Alessio prima, poi io e Gianmarco. La mia arma è che penso di essere più versatile“.

Samu su Gianmarco: “Non è tra i ballerini che può arrivare in finale“

Samu ha espresso il suo pensiero sul suo compagno di viaggio Gianmarco ad Amici 22. Secondo lui, infatti, nella scala di preferenze legate all’hip hop, Gianmarco sarebbe all’ultimo posto e dunque è uno dei papabili candidati all’eliminazione al Serale. Lo stesso concetto viene ribadito anche privatamente, chiacchierando con Alessio: “Secondo il mio ideale della classe che c’è, non è tra i ballerini che può arrivare in finale. Poi può succedere, ma non penso che sia il più forte della classe. Non penso che possa arrivare in finale, ma penso che è bravo“.

Tantissima, invece, l’amarezza di Gianmarco per essere stato stroncato in pieno. Non tanto dalla presa di posizione di Samu, quanto piuttosto dal giudizio critico di Emanuel Lo: “Non me l’aspettavo da Emanuel. Ma la faccia schifata che ha fatto quando parlava di me, quando diceva: ‘Poi ha fatto dei pezzi veramente…’. Nella mia testa ho rivisto tutti i miei pezzi e mi sono detto: ma quando? Ma dove?“.











