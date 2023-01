Amici 22, Samuele Antinelli eliminato?/ Celentano affonda Todaro: “Ti illude…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano mette in guardia Samuele Antinelli: l’allievo di Raimondo Todaro rischia l’eliminazione?

Ad un passo dal via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano sfida Samuele Antinelli, che così si direbbe a rischio eliminazione dal talent. Nel daytime dello show di Canale 5, in onda il 12 gennaio 2023, la maestra di danza classica destina cioè la comunicazione di quella che sembra essere una chiara messa in discussione del talento del ballerino modern e allievo di Raimondo Todaro. Samuele Antinelli. Il giovane, di recente, ha avanzato una richiesta alla maestra di danza classica che desta la curiosità di molti, tra i fedeli telespettatori del talent. Ovvero quella di poter avere a sua disposizione, con il consenso della restante produzione del talent, un bonus di lezioni extra a cura della Celentano, nonostante sia un allievo del team avversario a quello della nipote di Adriano Celentano, capeggiato da Raimondo Todaro. E al rinnovato daytime di Amici, quindi, la Celentano, seppur non ritenendolo, evidentemente, meritevole del serale di Amici 22, fa sapere all’allievo di volergli risparmiare un nuovo compito. Tuttavia lei gli lancia l’ennesima sfida.

Si tratta di una prova pensata dalla Celentano, in passato, e che a detta della stessa esperta di danza classica Samuele Antinelli ha lasciato in sospeso, o meglio non ha mai portato a termine, complice il beneplacito dell’insegnante che lo ha promosso nella scuola più amata dagli italiani, Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro illude Samuele Antinelli? Il messaggio di Alessandra Celentano

“Io non voglio infierire, hai un bel movimento ma non hai tecnica… quando il tuo maestro dice che ha visto in te quel poco di miglioramento, di due settimane , non é abbastanza e ti illude…”, esordisce nel suo intervento destinato al giovane. La comunicazione di messa in discussione di Samuele Antinelli, poi, prosegue perentoria: “non ti ho assegnato un nuovo compito, ma un compito lasciato in sospeso tempo fa”. Che Samuele Antinelli, con il beneplacito di Raimondo Todaro, possa rifiutare la prova Celentano, confermandosi a rischio fino all’eliminazione?

Nel frattempo, Amici 22 fa discutere per l’eliminazione nel web per l’eliminazione choc di Tommy Dali.

