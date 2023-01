Amici 22, Samuele Antinelli eliminato/ Todaro lo fa fuori e Celentano lo premia con..

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Antinelli é eliminato: le anticipazioni TV

Samuele Antinelli é eliminato ad Amici 22, dove al suo posto subentra Alessio Cavaliere. Questo é parte integrante delle ultime anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV, relative alla nuova puntata domenicale di Amici 22, prevista il 29 gennaio 2023 su Canale 5. Appuntamento con il piccolo schermo dove Samuele Antinelli subisce la sostituzione con Alessio Cavaliere, per il volere dello stesso insegnante che lo ha promosso al talent show di Canale 5, ossia Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro sostituisce Samuele Antinelli, che é premiato da Alessandra Celentano

“Todaro ha deciso di sostituire Samuel con un ragazzo che balla hip hop – si apprende dagli spoiler tv-. “Samuelino” ha lasciato pertanto il posto ad Alessio”. Tuttavia, l’ormai ex Amici 22, in puntata, riceve la premiazione di merito da parte di Alessandra Celentano. La maestra di danza classica, a cui lui aveva chiesto delle lezioni extra e in aggiunta a quelle seguite con Todaro nella scuola, ha conferito al giovane “la bellissima opportunità di poter andare a danzare all’Accademia a Monaco di Baviera”. Ebbene sì, un’occasione più unica che rara, e per questo “la Celentano si è messa al lavoro per conferirgli una borsa di studio, vedendo i suoi miglioramenti”. Insomma, così come spoilerato Samuele Antinelli si aggiudica una borsa di studio meritata, nonostante l’eliminazione, che purtroppo per lui si registra ad un passo dalla fase serale di Amici 22.

A detta della maestra di danza classica, che non ha mai edificato Samuele Antinelli come un ballerino perfetto, ritiene che l’eliminato abbia comunque del talento nella danza. Pertanto il giovane merita la chance di approfondire gli studi della danza.

Nel frattempo, per la quota ex Amici 21 di Maria De Filippi, LDA, rompe il silenzio sul concept-album di Quello che fa bene, in vista del preannunciato debutto al Festival previsto a Sanremo 2023…

