Amici 22, Samuele Antinelli in prova con Celentano/ “Una parvenza di miglioramento..”

Amici 22 di Maria De Filippi, proseguono le lezioni extra di Samuele Antinelli con Alessandra Celentano

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Antinelli sembra non voler rinunciare alle lezioni extra avviate on Alessandra Celentano. Il ballerino di hip hop e allievo di Raimondo Todaro, come emerge dal rinnovato daytime del talent di Canale 5, é da giorni alle prese con le lezioni della tanto temuta insegnante di danza classica, nonostante sin dalle prime ore di prove condivise con la nipote del Molleggiato Adriano Celentano lui si palesi in estrema difficoltà.

Tuttavia, al terzo appuntamento del daytime di Amici 22 datato 15 dicembre 2022, dopo una serie di critiche ricevute dall’insegnante, Samuele Antinelli mostra una parvenza di miglioramento dal punto di vista della tecnica nella danza, secondo quanto dichiara la Celentano.”Su, più dinamica… sei moscio. Eh, faticoso? Guarda quel bel piedino che avresti… se tu lo usassi bene”, sentenzia Alessandra Celentano, mentre impartisce lezioni di tecnica nella danza all’allievo acquisito, Samuele Antinelli. “C’é qualcosa di meglio, ma é comunque tutto disastroso… ma stai già iniziando a pensare a qualcosa di meglio”, aggiunge poi la tanto temuta insegnante di danza classica, parlando dell’allievo di Raimondo Todaro. Insomma, al di là degli errori e le lacune che presenta all’esordio delle lezioni con Alessandra Celentano, il giovane fa ben sperare, al contempo, con un margine di miglioramento che trapela ai suoi primi risultati in prova con la nuova guida didattica.

Samuele Antinelli mette in crisi i rapporti con Raimondo Todaro?

Ma cosa ne penserà Raimondo Todaro della scelta del suo allievo, Samuel Antinelli, che ha avanzato una richiesta di ore di lezioni extra alla diretta competitor, insegnante di danza ad Amici 2022, Alessandra Celentano? Che la collaborazione avviatasi tra Samuele Antinelli e la nipote del Molleggiato possa rivelarsi controproducente nei rapporti didattici del ballerino modern con il compagno di Francesca Tocca nonché insegnante di danza che lo ha fortemente voluto ad Amici 2022 di Maria De Filippi? Chissà.

Nel frattempo, per la quota ex talenti di Amici di Maria De Filippi, l'ex Amici 21 LDA fa rumore online con la replica alle accuse di raccomandazione nell'industria musicale…











