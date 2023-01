Amici 22, Samuele Segreto ancora in sfida: eliminato?/ Vince World of dance…

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto é eliminato? Le anticipazioni sulla sfida

Samuele Segreto é in sfida per la terza settimana di fila, ed é il provvedimento disciplinare stabilito per lui ad Amici 22: che lui sia il nuovo eliminato del talent?

La messa in discussione ai danni del ballerino parte dal Capodanno choc, un fatto grave censurato in tv e di cui il talent ha indicato sei allievi responsabili, tra cui Samuele Segreto. Il ballerino e allievo di Emanuel Lo é finito in sfida, il cui esito é stato congelato per due settimane di fila. Il motivo? La giudice Francesca Bernabini, per imbarazzo della scelta tra Samuele e lo sfidante esterno Paky, ha procrastinato per ben due volte il verdetto, e alla seconda tornata Alessandra Celentano ha liberato la giudice dall’impasse. La maestra di danza classica ha arruolato nel team l’allievo Paky, lasciando però congelata la sfida di Samuele Segreto, lasciato quindi in sospensione di giudizio. Ma cosa accade nella nuova puntata domenicale di Amici 22? A renderlo noto sono le anticipazioni TV riprese online da Superguida TV e Amici news.

Samuele Segreto non sostiene alcuna sfida, questa per via dell’indisposizione alla messa in discussione del titolare del banco da parte dello sfidante. Insomma, lo sfidante esterno si dichiara indisponibile a fronteggiare la sfida contro Samuele. Che Segreto debba vedersi costretto a sostenere l’ennesima settimana di prove di danza forsennate, per una quarta settimana di fila, in sfida? Nel frattempo, però, Samuele Segreto, alla nuova puntata, si aggiudica un importante riconoscimento.

Si tratta del titolo di migliore allievo ballerino di Amici 22 con per un ambito riconoscimento: la chance di poter prendere parte alla registrazione di un video di danza in partnership con la community di fama internazionale, World of dance.

Samuele Segreto vince il titolo World of dance

“A sfidarsi per il titolo sono Paky, Samuele Segreto e Isobel Fetiye Kinnear. E a vincere é Samuele Segreto. “Maria De Filippi, scherzando, gli ha detto che poteva stare tranquillo -anticipano gli spoiler-. Anche se fosse uscito settimana prossima, a causa della sfida, avrebbe comunque potuto realizzare il video vinto”. Ma cosa stabilisce chi tra gli allievi ballerini può prendere parte alla gara nella gara di ballo, ad Amici 22? La gara di ballo domenicale, con annessa classifica, giudicata da Sergio Bernal!

Per decidere chi possa sfidarsi per il premio World of dance, è la classifica del giudice sulla base delle prove di danza sostenute dagli allievi ballerini concorrenti ad Amici 22. “Primo posto per Isobel, secondo per Samu, terzo per Ramon, quarto per Paky, quinto per Mattia, sesto per Maddalena, settimo per Gianmarco, ottavo per Megan, nono per Vanessa e decimo ed ultimo posto per Eleonora”. Ma dal momento che Ramon Agnelli é promosso al serale, é Paky a subentrare nel contest, con Samuele e Isobel.













