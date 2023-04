Amici 22, Samuele Segreto: che succede dopo l’eliminazione?/ Conquista Viva Rai 2 e..

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto debutta a Viva Rai 2: il nuovo traguardo

É uno degli ultimi eliminati ad Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, ben al di là dell’uscita di scena dal talent show Samuele Segreto conquista Viva Rai 2, mettendo a segno un nuovo successo. Reduce dal nuovo debutto al cinema che ha il nome di Stranizza d’amuri, il primo film diretto dal neo regista Beppe Fiorello e di cui lui é attore protagonista, il ballerino uscente di Amici 22 conquista un nuovo ed importante debutto TV. Si tratta dell’ospitata a Viva Rai Due, format TV condotto dal celebre fratello d’arte di Beppe Fiorello, Rosario Fiorello.

Quest’ultimo, intramontabile one man show tra i più storici conduttori che la storia della Tv made in Italy ricordi, decide di accogliere nella sua trasmissione targata Rai il talento nel ballo scoperto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset competitor della TV di Stato, Rai. Dopo la popolarità raggiunta al talent show di Amici – la cui fase in corso, al terzo appuntamento serale del sabato sera, lo ha decretato eliminato su votazioni espresse dal talent show- il ballerino di hip hop si esibisce in una choreo mozzafiato a Viva Rai Due, riuscendo a stregare i telespettatori della TV di casa Rai. Tanto che sono virali nel web, le immagini della sua performance di re-entry TV dopo l’addio ad Amici 22.

L’uscita di scena é tanto contestata dai fan del giovane in una polemica online che taccia il talent di aver penalizzato un talento del calibro di Samuele, conferendo ai soli tre giudici Cristiano Malgioglio (paroliere), Michele Bravi (cantante) e Giuseppe Giofré (ballerino) del serale la facoltà di sentenziare in sede di giudizio con delle votazioni. E in occasione del ritorno tv, Samuele non risparmia delle dichiarazioni sul talent show che ha segnato per lui l’upgrade della popolarità: “il meccanismo è complicato. Sono arrivato fino alla terza puntata, ma non sono uscito a mani vuote. Ho una bellissima borsa di studio a settembre, a New York per un anno. Sono super felice e grato. Grazie Maria”, sono le dichiarazioni che l’ormai ex allievo di Amici rilascia sul talent show, verso cui lui nutre un forte senso di gratitudine.

