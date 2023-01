Amici 22: Samuele Segreto eliminato dopo l’affaire “noce moscata”?/ “Paky porterà..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto resta in sospensione di giudizio

Samuele Segreto é tra i preannunciati nuovi eliminati, ad Amici 22 di Maria De Filippi? Il quesito nasce spontaneo, tra i telespettatori del talent show attivi via social, dal momento che il ballerino e allievo di Emanuel Lo resta in sospensione di giudizio. Nella nuova puntata domenicale, datata 22 gennaio 2023, la sfida che lo vedeva contrapporsi a Paky, é rimasta “congelata” per il volere di Alessandra Celentano, che ha promosso lo sfidante esterno ad un banco di danza. La sfida nasceva come provvedimento disciplinare per Samuele, in quanto compreso tra gli allievi responsabili del Capodanno 2023 choc. “Un fatto grave”, censurato in tv, e che é passato al centro del gossip con la nomea della teoria web del caso, “noce moscata”.

Amici 22, Samuele Segreto rinasce dopo il Capodanno choc/ Lo premia Garrison Rochelle

Paky é il nuovo concorrente di Amici 22 di Maria De Filippi: l’incontro con Samuele Segreto…

E, dal momento che Paky é un nuovo concorrente e lui resta messo in sospensione di giudizio, alla sfida procrastinatasi a data da destinarsi, Samuele Segreto si lascia andare allo sconforto. Uno sfogo, che emerge nel rinnovato daytime di Amici 22, datato 24 gennaio 2023 su Canale 5: “Io avrei voluto vincere e poi anche entrasse lui…-ammette quindi l’allievo sospeso, confermando Paky come un talento della danza-, lui porterà filo da torcere ad Amici”. Poi, il ballerino si lascia andare allo sconforto dettato dal fatto di essere per la terza settimana di fila in sfida e, quindi, a rischio eliminazione: “io mi dovrei lamentare..perché forse me ne vado a casa…”.

Amici 22, Vanessa Bellini, Celentano l'affonda: "Sei maschile"/ Eliminata?

Dopo lo sfogo, che potrebbe preludere all’eliminazione nel suo caso, però, Samuele Segreto suggella un vero e proprio sodalizio artistico ad Amici 22, con il rivale amico Paky, al loro incontro al talent: “Io ti includo nella Top5 della nostra generazione in Italia”. Insomma, a detta di Samu, Paky é da ritenersi tra i migliori 5 ballerini più rappresentativi della Generazione zeta, all’attivo, nel Belpaese.













© RIPRODUZIONE RISERVATA