Amici 22: Samuele Segreto premiato ai Nastri D’argento/ La svolta é Stranizza d’amuri con Beppe Fiorello

Amici 22, Samuele Segreto raggiunge un nuovo traguardo con il film Stranizza d’amuri: la premiazione ai Nastri d’Argento

Dopo la popolarità raggiunta al debutto TV segnato nel ruolo di ballerino concorrente al talent show di Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto mette a segno un nuovo ed importante traguardo con Stranizza d’amuri, premiato ai Nastri d’Argento. Il primo film diretto dal neo regista e fratello d’arte di Rosario Fiorello, Beppe Fiorello, stupisce in occasione della cerimonia di premiazione targata Nastri d’Argento, mettendo a segno più premi di riconoscimento di merito, anche a Samuele Segreto.

La pellicola, che segna il debutto nel ruolo di regista per Beppe Fiorello, racconta la storia vera di una giovane coppia di adolescenti, interpretati dal ballerino di danza modern concorrente uscente di Amici 22, Segreto, e Gabriele Pizzurro. I ruoli scritturati nella Sicilia degli anni ’80 finiscono con l’innamorarsi, ma i pregiudizi e le malelingue legati alla chiusura della forma mentis del paesino in cui i giovani vivono li spingono a togliersi la vita insieme, all’idea di vedersi separati per il volere altrui. Beppe Fiorello, attraverso la pellicola, fa luce sul caso di cronaca che lo ha colpito al momento della scoperta, quando decideva di conservare della romantica storia dei ritagli di giornale sperando di poter parlare un giorno delle giovani vite siciliane, spezzate dal peso del pregiudizio.

Il successo per Samuele Segreto prosegue anche dopo Amici 22

Il momento dell’opera, alla fine, é arrivato per Beppe Fiorello, che ha scelto di assegnare tra gli altri ruoli nel cast del film, quello di attore protagonista all’ex Amici 22, Samuele Segreto, e il rilascio della stessa é avvenuto mentre il giovane concorreva come ballerino nel cast dei concorrenti in corsa ad Amici 22.

Candidato ai premi dei Nastri d’Argento, l’evento di premiazioni tenutosi il 20 giugno 2023, l’ex Amici 22 ha riscosso un notevole successo con il cast di Stranizza d’amuri. Così come annunciato da Rai Cultura, in una nota pubblica: “Nastri d’Argento a Giuseppe Fiorello, miglior esordio alla regia con Stranizza d’amuri. Premiato anche con il Nastro Graziella Bonacchi per i due giovani protagonisti Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro!”. E la reaction di Samuele Segreto, intanto, non passa inosservata.

Samu condivide con il popolo del web, sui social, il ritiro dei premi in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, rendendo pubblico il momento del traguardo condiviso con Pizzurro e Fiorello, in quanto recipient dei premi ricevuti dall’attrice Vittoria Puccini. Insomma, anche oltre lo spazio e il tempo di Amici 22 condivisi con la figlia d’arte Angelina Mango, Samuele Segreto si fa valere , mostrando la sua natura di talento poliedrico.











