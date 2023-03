Amici 22 Serale 2023/ Anticipazioni registrazione 18 marzo: almeno due eliminati nella prima puntata

Anticipazioni Amici 22 Serale 2023, registrazione 18 marzo: le squadre in gara

È tempo di serale per gli allievi di Amici 22. Oggi, 16 marzo 2023, viene registrata la prima puntata del serale che andrà in onda sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5. Le squadre sono state formate in settimana e, anche quest’anno, a capitanarle sono due professori: uno di canto e uno di ballo. Per questo serale troviamo delle conferme ma soprattutto delle novità

Andreea Rabciuc/ La madre: "Fidanzato ha responsabilità morali, amici dicano verità"

L’unica conferma è la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che è così composta: Aaron e Piccolo G per il canto; Isobel, Ramon e Gianmarco per il ballo. Lorella Cuccarini lascia invece Raimondo Todaro e si ritrova in squadra con Emanuel Lo. Il team è così composto: Angelina, Cricca, NDG come cantanti e come ballerini invece vi sono Maddalena, Megan e Samu. Arisa è dunque in coppia con Raimondo Todaro. La loro squadra è così composta: Wax e Federica come cantanti e come ballerini Mattia e Alessio.

Credit Suisse, 50 mld di franchi dalla BNS/ Titolo in rialzo del 35% nel pre-market

Serale Amici 2023: la nuova giuria e il meccanismo della gara

Le accoppiate per le squadre del serale 2023 di Amici non sono l’unica novità di questa edizione. Anche la giuria esterna, che avrà il compito di giudicare le esibizioni di tutti gli allievi al serale, assegnando i punti, è del tutto rinnovata. Al posto di Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors troviamo Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Saranno loro a stabilire di puntata in puntata il nome della squadra vincente.

Il meccanismo delle sfide si conferma lo stesso: la squadra inizialmente sorteggiata attraverso una busta sarà la prima a sfidare, scegliendo una squadra avversaria. Chi vincerà potrà rimanere in gioco e scegliere a sua volta chi sfidare per una nuova gara.

Soumahoro, sospetti sul mutuo ottenuto/ Video Striscia la Notizia: “Quella banca...”

Amici 22 Serale 2023: quanti eliminati, i pronostici e come seguirlo in streaming

Quante eliminazioni sono previste per questa prima puntata del serale di Amici 22? Ad anticiparlo è stata Maria De Filippi collegandosi in casetta e annunciando che nella prima puntata ci saranno “almeno due eliminazioni”. A rischiare, visti gli ultimi risvolti, potrebbero essere Cricca e NDG per il canto e Gianmarco per il ballo.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 22 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA