Amici 22 Serale 2023/Anticipazioni registrazione ed eliminati 1 aprile: Wax fuori?

Anticipazioni Amici 22 serale 2023, registrazione della 1° aprile: Wax fuori dalla scuola?

Una sola eliminazione nella puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 1° aprile, in prima serata su canale 5. Al ballottaggio finale sono finiti in tre. Due riusciranno a difendere il proprio posto nella scuola ed un allievo dovrà abbandonare definitivamente il sogno di arrivare in finale. Grande protagonista della registrazione di ieri è stata la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che ha vinto ben due sfide mandando, così, al ballottaggio Wax e Samu.

La terza sfida, però, ha decretato la vittoria della squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e la sconfitta degli allievi della Celentano e di Zerbi. Al ballottaggio finale, così, è finito Ramon. Chi, dunque, sarà definitivamente eliminato? Il nome sarà svelato solo al termine della puntata in onda domani, ma sul web, sono diversi gli utenti che puntano sull’eliminazione di Wax. Sarà, dunque, il cantante di Arisa a salutare la scuola? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto)

Anticipazioni Amici 22 serale 2023, registrazione della 1° aprile: una sola eliminazione

Le anticipazioni TV della terza puntata serale di Amici 22 proseguono con il preavviso che vede Samuele Segreto e Wax a rischio eliminazione. Il ballerino e il cantautore sono i candidati al ballottaggio finale per l’eliminazione prevista in puntata, rispettivamente al termine della prima e seconda tra le tre manche, previste nella sfida a tre squadre. Ma prima, il terzo competitor a giungere a rischio, al ballottaggio provvisorio a 3, é Ramon, che però viene prontamente salvato da giudici. L’eliminato in puntata é tra Samuele Segreto e Wax al ballottaggio ad eliminazione certa. E il sentiment web, tra i commenti dei telespettatori sugli spoiler TV, intanto é pronto a scommettere che Samuele Segreto sia destinato a lasciare il talent. (Agg di Serena Granato)

Wax a rischio, ad Amici 22

Tra gli spoiler TV della terza puntata di Amici 22, emerge una flash news inaspettata su Wax. Il cantautore di Ballerine e guantoni é indicato tra i nomi dei concorrenti a rischio eliminazione, che finiscono al ballottaggio per l’eliminato, insieme a Samuele Segreto. Si apprende, quindi, che la terza puntata serale di Amici 22 decreti un solo eliminato. Chi la spunterà tra il cantautore di successo, in termini di stream su Spotify, e il ballerino attore nel nuovo film Stranizza d’amuri, ad Amici 22? (Agg. Di Serena Granato)

Anticipazioni Amici 22 Serale 2023, registrazione 1 aprile: chi rischia l’eliminazione

Manca sempre meno all’arrivo delle anticipazioni della nuova registrazione del serale di Amici 2023, che andrà in onda il 1 aprile su Canale 5. Le tre manche, giudicate da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, porteranno a due eliminazioni, la prima delle quali diretta. Ma chi potrebbe concretamente uscire questa sera?

Analizzando le squadre, se toccasse a Zerbi-Celentano perdere un elemento, a rischio potrebbe esserci Ramon. La squadra, in questo modo, manterrebbe un allievo di canto (Aaron) e uno di Ballo (Isobel). Più complicata la situazione per Arisa-Todaro, anche se più a rischio potrebbero essere Federica e Alessio. Infine per Cuccarini-Emanuel Lo rischiano questa sera Cricca, Maddalena e Samu. Non resta che attendere i primi spoiler. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Preoccupazione per Alessio…

In attesa delle anticipazioni della nuova registrazione del serale di Amici 2023, sul web impazza l’hashtag ‘Amicispoiler’. I fan del talent condotto da Maria De Filippi sono infatti in attesa degli spoiler sulla puntata del serale che andrà in onda il 1 aprile su Canale 5 e annuncerà nuovi eliminati.

Nonostante si sia esibito finora meno degli altri, Alessio, ballerino allievo di Raimondo Todaro, risulta essere uno dei più amati dal pubblico di Amici 22. Quella di farlo esibire finora solo una volta potrebbe essere stata una strategia da parte di Todaro e Arisa, in modo da poter schierare l’asso nelle serate più vicine alla finale. Certo, questo sempre che non esca prima, un’ipotesi alla quale i fan del programma sono totalmente contrari. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cricca fuori? L’appello del web

C’è trepida attesa sul web per l’arrivo delle anticipazioni della nuova registrazione del serale di Amici 2023. La registrazione è però iniziata da poco, dunque ci vorrà ancora qualche ora prima dell’arrivo delle prime anticipazioni e per la rivelazione dell’eliminato, o degli eliminati, della puntata. Ricordiamo che, salvo cambiamenti, anche questa sera sono previste due eliminazioni e, per il web, una quasi certa è quella di Cricca.

Per gran parte del pubblico di Amici 22 è proprio il cantante, allievo di Lorella Cuccarini, a meritare oggi l’eliminazione dal programma. Secondo molti, è lui ‘l’anello debole’ tra i concorrenti rimasti ad oggi in gara. Sarà dunque Cricca il primo eliminato di questa puntata del serale? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Mattia contro Ramon

Tra le sfide più attese della nuova registrazione del serale di Amici 22 c’è sicuramente quella tra Mattia e Ramon. Raimondo Todaro ha deciso di lanciare un guanto di sfida mettendo alla prova Mattia e Ramon su una coreografia di modern contaminato! I due ballerini sono tra gli allievi più apprezzati non solo dal pubblico, ma anche dai giudici che si ritroveranno a giudicare una sfida che non è totalmente nelle corde di Mattia e Ramon.

Da quando sono entrati nella scuola di Maria De Filippi, però, entrambi sono migliorati tantissimo e sono pronti a sorprendere. Ramon, in particolare, vuole lasciare senza parole Todaro che, nella motivazione del guanto di sfida ha spiegato di trovare Ramon “debole” quando esce dal suo stile. Il ballerino di Alessandra Celentano riuscirà a vincere tale sfida? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Anticipazioni Amici 22 Serale 2023, registrazione 1 aprile: Federica rischia

Nuova registrazione del serale di Amici 22 e nuove ipotesi su quali allievi potrebbero lasciare definitivamente la scuola. Probabilmente, anche nella registrazione di oggi che sarà poi trasmessa sabato 1 aprile, ci saranno due eliminazioni. I nomi che, secondo il web, rischierebbero di più sono quelli del cantante Cricca e della ballerina Maddalena. Tuttavia, non sono da escludere sorprese dell’ultima ora.

I giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi basano i propri giudizi esclusivamente su ciò che vedono in puntata e non sul percorso fatto dai singoli. Nelle precedenti puntate, anche Federica, a causa della sconfitta della propria squadra, è finita al ballottaggio salvandosi contro NDG. La cantante, dunque, rischia di finire nuovamente al ballottaggio anche nella registrazione di oggi? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Anticipazioni Amici 22 Serale 2023, registrazione 1 aprile: nuova doppia eliminazione

Oggi 30 marzo 2023 si registra la terza puntata del serale di Amici 22, che andrà in onda sabato 1 aprile in prima serata. Maria De Filippi torna alla conduzione dello show che continua a battere tutti i record in fatto di ascolti. Previsti anche per questa puntata ospiti che scopriremo con l’arrivo delle prime anticipazioni.

Grande attesa per il ritorno in scena delle tre squadre in gara. La prima, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, arriva da una puntata molto dura, durante la quale ha perso ben due elementi: Piccolo G e Gianmarco, rispettivamente cantante e ballerino. La seconda squadra è invece quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Anche questa ha già perso due elementi: NDG e Megan. Infine c’è la squadra di Arisa e Raimondo Todaro che non ha perso alcun elemento.

Amici 22 Serale 2023: Cricca e Maddalena eliminati nella terza puntata?

Ma come sono, dunque, composte le squadre di Amici 2023 dopo le prime due puntate? Zerbi-Celentano hanno ancora Aaron, Isobel e Ramon; Cuccarini-Lo hanno Maddalena, Samu, Angelina e Cricca; Arisa-Todaro hanno Wax, Federica, Mattia e Alessio. Anche per questa puntata, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, è prevista una doppia eliminazione: la prima arriverà subito dopo la fine della prima manche; la seconda, invece, sarà un ballottaggio tra due allievi, eliminati provvisoriamente nella seconda e nella terza manche.

Chi sarà ad abbandonare la scuola di Amici 22 nella terza puntata del serale 2023? I pronostici non mancano e vedono in forte rischio Cricca – già possibile eliminato la scorsa settimana -, Maddalena e Federica.

Amici 2023, anticipazioni serale: nuovo guanto di sfida tra prof

Anche la terza puntata del serale di Amici 22 alternerà sfide a momenti esilaranti. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, si ritroverà ancora una volta a dover giudicare il guanto di sfida tra professori. Dopo uno vinto da Zerbi-Celentano, e l’ultimo da Arisa-Todaro, sarà il momento di Cuccarini-Emanuel Lo?











