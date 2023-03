Amici 22 Serale 2023/ Anticipazioni registrazione ed eliminati 25 marzo: Cricca e Gianmarco a rischio?

Anticipazioni Amici 22 Serale 2023, registrazione 18 marzo: le squadre in gara

Oggi 23 marzo 2023 si registra la seconda puntata del serale che andrà in onda sabato 25 marzo, in prima serata su Canale 5. Le squadre di Amici 22 si preparano a tornare sull’ambito palco pronte a sfidarsi dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana. Megan e NDG hanno già abbandonato la gara e nella puntata di sabato toccherà ad altri due concorrenti.

Alla luce di queste eliminazioni, le squadre del serale di Amici 2023 sono oggi così composte: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno Aaron e Piccolo G per il canto e Isobel, Ramon e Gianmarco per il ballo; Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno Angelina e Cricca come cantanti e come ballerini Maddalena e Samu; Arisa e Raimondo Todaro hanno Wax e Federica come cantanti e come ballerini Mattia e Alessio (unico a non essersi finora ancora esibito al serale).

Serale Amici 2023: sfida tra Wax e Aaron e possibili eliminati

Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè tornano alle poltrone della giuria del serale di Amici 22, pronti a decretare squadre vincenti ed eliminati. Ricordiamo che sabato scorso c’è stato un vero e proprio trionfo da parte della squadra di Zerbi-Celentano, che si è assicurata tre vittorie su tre. Tanti i guanti di sfida lanciati settimana scorsa, tanti anche quelli che vedremo nella nuova puntata.

Tra i più attesi c’è quello tra Aaron e Wax, protagonisti in settimana di un’accesa lite proprio a causa del guanto lanciato da Rudy e poi rilanciato, con le sue condizioni, da Arisa. Verrà accettato questa volta? Tensione invece per la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo che, dopo l’eliminazione di NDG e Megan, entrambi del loro team, potrebbero rischiare di perdere anche Cricca. A rischio, secondo il web, anche Gianmarco, Federica e Piccolo G.

Amici 22 Serale 2023: guanto tra prof e come seguire la puntata in streaming

Anche questa settimana non mancherà il guanto tra prof, ormai parte esilarante e fissa del serale di Amici. Tutte e tre le coppie di professori si sono preparate in settimana per stupire la giuria ed assicurarsi la vittoria: saranno ancora Zerbi e Celentano con la loro ironia a conquistare il premio?

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 22 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











