Amici 22 serale 2023: Cuccarini e Lo sfidano Celentano e Zerbi/ Il guanto divide

Amici 22 serale 2023, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi in sfida contro Emanuel Lo e Lorella Cuccarini…

Si fa infuocata la competizione targata Amici 22 serale 2023, con il guanto di sfida che chiama a darsi battaglia i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi da un parte e Emanuel Lo e Lorella Cuccarini dall’altra. A volere il guanto é il team capeggiato dai CuccaLo, e la prova ha come bersaglio destinatario il team Celentanerbi, per una sfida tra insegnanti che si preannuncia essere uno dei momenti più dinamici nella prima puntata della competizione targata Amici 22 serale 2023.

“Tempo di serale, tempo di sfide… anche tra noi si torna in pista contro tutti e dobbiamo presentarci come si deve- é in sintesi il messaggio che apre la sfida del guanto prof, un invito di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ai diretti rivali Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a mettersi in gioco proprio come gli allievi, tra i 15 concorrenti della sfida a 3 squadre targata Amici 22 serale 2023-, che vinca la squadra migliore e che il divertimento non manchi”. Che Alessandra Celentano e Rudy Zerbi possano rifiutare di sostenere la prova? La Celentano ha in più occasioni sostenuto, ad Amici di Maria De Filippi, di essere dell’avviso che la sfide vadano sempre accettate. Questo, in quanto a detta della prof.ssa le stesse sono motivo di crescita, in particolare per chiunque tenga al perfezionismo da role-model che si rispetti, proprio come lei.

Il web si divide sul guanto prof di Amici 22 serale 2023

E nell’attesa del via alla competizione targata Amici 22 serale 2023, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico sul giunto prof si divide, rispetto al contenuto del daytime di Amici datato 17 marzo che preannuncia la sfida tra insegnanti: “Mo iniziamo con ste pagliacciate”, si legge tra i commenti social del web, che contestano duramente l’intromissione degli insegnanti nella gara targata Amici 22 serale 2023-, “Ma che palle, ci fanno pure vedere la preparazione dei prof… ma che c’entrano loro?”. Insomma, la polemica online in corso sembra tacciare il talent di snaturarsi, assumendo – allo stato dell’arte – la condotta di uno show finalizzato agli ascolti TV, che non darebbe il giusto spazio ai giovani talenti nel canto e ballo. Staremo a vedere se gli ascolti TV premieranno o bocceranno la competizione targata Amici 22 serale 2023.

La prima puntata del Serale di #Amici22 è sempre più vicina e non poteva assolutamente mancare l’appuntamento con il guanto di sfida dei prof! pic.twitter.com/8L0VqhtEjo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 17, 2023













