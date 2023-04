AMICI 22 SERALE 2023/ Anticipazioni e eliminato registrazione 29 aprile: ospiti?

Amici 2o23, grande attesa per i superospiti

Oltre alle sfide e ad una nuova eliminazione che verrà decretata nella nuova puntata del serale di Amici 22, quali saranno i super ospiti di sabato sera? Maria De Filippi in queste settimane ci ha abituati a grandi nomi del cinema e della televisione italiana, attori, comici e anche grandi volti della musica. Sul palco del talent show sono ritornate vecchie glorie del passato, come Annalisa e Gaia, che si sono esibite sulle note dei loro ultimi singoli regalando musica ed intrattenimento al pubblico.

Ma chi accoglierà Maria De Filippi nella puntata di sabato sera? In molti sperano che, in queste ultime puntate del talent, la conduttrice voglia puntare su altri ex allievi di spicco, da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, da Irama a Elodie. Cantanti che hanno reso celebre il programma e che, ancora oggi e a distanza di anni, conducono una carriera brillante e di grandissimo successo. ‘Queen Mary’ piazzerà il colpaccio in vista della settima puntata del Serale? (Agg. Ruben Scalambra)

Amici 2023: chi sarà eliminato nella settima puntata?

Oggi 27 aprile 2023 si registra la settima puntata del serale di Amici 22, che andrà in onda sabato 29 aprile in prima serata. Alla conduzione Maria De Filippi, che anche in questo nuovo appuntamento porta sul palco ospiti, comici e musicali, i cui nomi saranno svelati con l’arrivo delle prime anticipazioni della registrazione. Sarà una puntata molto sentita, visto che ormai la finale di Amici 2023 è vicinissima. Gli allievi che riusciranno a superare questa puntata, accederanno infatti alla semifinale che si giocherà la prossima settimana.

Il palco è dunque pronto a riaccendersi con le nuove sfide tra squadre. Quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è reduce dall’addio a Ramon, che si aggiunge a Piccolo G e Gianmarco. La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è rimasta intatta anche nel sesto serale, mentre la squadra di Arisa e Raimondo Todaro ha attualmente perso Federica e Alessio.

Ma come sono, dunque, composte le squadre di Amici 2023 dopo sei puntate? Zerbi-Celentano hanno ancora Aaron e Isobel; Cuccarini-Emanuel Lo hanno Maddalena, Angelina e Cricca; Arisa e Todaro hanno Wax e Mattia. Anche per questa puntata, così come la scorsa, è prevista una sola eliminazione: i tre eliminati provvisori, decisi alla fine di ogni manche, si sfideranno a fine della puntata. Uno di loro sarà subito salvato dalla giuria, gli altri due conosceranno il nome dell’eliminato in casetta.

Chi sarà ad abbandonare la scuola di Amici 22 nella sesta puntata del serale 2023? Finora dato sempre per possibile eliminato, Cricca è invece riuscito a tornare in gara ogni volta. Questa settimana potrebbe però essere l’ultima per lui, soprattutto in virtù degli allievi rimasti in gara ad oggi. D’altronde, quella di Cuccarini ed Emanuel Lo, è anche l’unica squadra ad avere ancora tre elementi in gara.

Amici 2023, anticipazioni settimo serale: nuovo guanto di sfida tra prof

La settima puntata del serale di Amici 22, come sempre, regalerà al pubblico anche momenti esilaranti. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, dovrà giudicare non solo le esibizioni degli allievi, ma anche quelle dei professori. Un nuovo guanto di sfida vedrà infatti le tre coppie di prof esibirsi al centro dello studio: chi vincerà questa settimana dopo il parimerito di sabato scorso?

