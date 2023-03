Amici 22 serale, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini fanno squadra/ Le reazioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo formano la loro squadra per il serale

Per la sfida a squadre all’orizzonte del serale di Amici 22, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo formano il loro team con i rispettivi allievi, a grande sorpresa per i telespettatori. Nella storia del serale di Amici, per la prima volta una delle squadre competitor del talent show vede l’insegnante di canto Lorella Cuccarini formare una squadra con l’insegnante di ballo Emanuel Lo, reduce dal serale di Amici 21 affrontato in coppia con il collega insegnante di ballo Raimondo Todaro. Un tradimento della Cuccarini a Todaro, con la complicità di Lo? Forse sì, relativamente al fatto che come spoilerato nel rinnovato daytime datato 13 marzo 2023 dalla padrona di casa, produttrice e conduttrice del talent Maria De Filippi, é la produzione a stabilire l’assetto delle squadre per il serale del talent, in partenza con la prima puntata del 18 marzo 2023. E questo, relativamente anche alle dinamiche, di gioco che più o meno in complicità, si sono registrate nel pre-serale tra i componenti, professori e allievi. Lorella Cuccarini “cambia partner di ballo” e fa squadra con Emanuel Lo e la presentazione del primo team promosso al serale, con i rispettivi allievi concorrenti seguiti dai due capo-squadra, é emozionante in quanto inaspettata per il pubblico.

“Dovete capire che il serale é uno show, non siete più allievi ma professionisti -spiegano i caposquadra ai loro talenti concorrenti, i cantanti Cricca, NDG e Angelina Mango seguiti dalla Cuccarini, e Megan Ria, Samuele Segreto e Maddalena Svevi seguiti da Emanuel Lo-, dovete andare ad un altro livello…i vostri pro e contro devono combaciare ed essere portati all’esplosione massima… siete una squadra forte e ogni elemento ha un punto di forza“.

Il web reagisce sorpreso al sodalizio di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo

“L’importante é che siate complementari… siamo una squadra”, é poi il monito volto all’unione del team di Amici 22 promosso al serale, capeggiato da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. E, intanto, i telespettatori reagiscono in un coro unanime sorpreso, via social, alla formazione della prima squadra ammessa al serale.

“No aspetta, niente Cucca-Todo? -Ma che è

successo?”, si legge tra i commenti social dei telespettatori più aggreganti, sulla formazione della prima squadra promossa al serale.

Tutte le emozioni post puntata, la divisione in squadre in vista del Serale, i prof Cuccarini e Emanuel Lo incontrano gli allievi della propria squadra e tanto altro…Clicca qui per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22 ⬇ https://t.co/YJ05dQ0vLk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 13, 2023













