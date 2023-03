Amici 22 serale, fuori i nuovi inediti/ Reazioni: Wax e Angelina i favoriti?

Amici 22 di Maria De Filippi, escono gli inediti nuovi prima del via al serale

Ad un passo dal serale di Amici 22 di Maria De Filippi, avviene il rilascio dei nuovi inediti dei cantanti in corsa al talent, con Wax, Angelina Mango e Federica Andreani che raggiungono un nuovo traguardo. A dare annuncio del rilascio sulle piattaforme musicali digitali (digital-store, NDR) dei nuovi inediti é la pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, con un post dedicato alle nuove uscite musicali targate Amici 22. Si tratta più precisamente dei brani tanto attesi dai fan dei concorrenti cantanti ammessi al serale del talent, in partenza il 18 marzo 2023 con la prima puntata. E più precisamente, quindi, parliamo di Grazie del cantautore Wax, É normale di Piccolo G, Voglio di più di NDG, Scivola di Federica Andreani, Maledetta felicità di Cricca, Mani vuote di Angelina Mango, Mi prenderò cura di te di Aaron Cenere.

E proprio attraverso i rispettivi post di annuncio del rilascio dei nuovi inediti di Amici 22, avvenuto allo scoccare della mezzanotte a cavallo tra 13 e il 14 marzo 2023, é possibile dedurre un curioso particolare. Wax e l’inedito Grazie rappresentano la proposta musicale favorita dal popolo attivo via Instagram dei fruitori di musica, registrando nelle ultime ore quota oltre 20mila like.

Angelina Mango e Federica Andreani favorite via social, al rilascio degli inediti di Amici

Alle spalle del cantautore e allievo di Arisa, tra i 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22, segue alle spalle di Wax, la rivale e intima amica nonché allieva di Lorella Cuccarini, Angelina Mango, che con l’inedito Mani vuote ottiene oltre 13Mila like. Terzo podio, in proporzione rispetto al volume di mi piace raggiunto su Instagram, habemus la cantante allieva di Arisa, Federica Andreani, che con Scivola ottiene un volume di mi piace pari a oltre 12mila like.

Chiaramente, oltre ai consensi social a decretare il successo in musica sono anche le vendite fisiche e digitali delle nuove uscite, in cui confluiscono tra gli altri i dati di ascolto in streaming totalizzati su Spotify Italia.

