Amici 22 serale, NDG nella 21CO come Luigi e Alex?/Il dettaglio che insinua il dubbio

Amici 22 di Maria De Filippi, NDG rompe il silenzio social dopo l’eliminazione

NDG, secondo eliminato dopo Megan Ria di Amici 22, potrebbe aggiungersi al team della 21ck Srl, l’etichetta discografica nata con Luigi Strangis e Alex Wyse tra i primi arruolati di Amici 21 di Maria De Filippi. O almeno questo é stando ad un particolare messaggio che lo stesso cantautore ed ex allievo di Lorella Cuccarini uscente del serale di Amici 22 rilascia tra le righe di un nuovo post. Si tratta di un stato pubblico che suggella il ritorno del cantautore NDG su Instagram, subito dopo l’eliminazione subita al talent per il volere dei giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio alla prima puntata del serale di Amici 22.

Tra le righe della lettera d’addio alla scuola di canto e ballo targata Amici 22, NDG di fatto menziona nei ringraziamenti oltre all’insegnante di canto Lorella Cuccarini e la conduttrice e produttrice del talent, Maria De Filippi, anche Giordana Angi. Quest’ultima, ex Amici, é tra i soci fondatori della 21.co Srl insieme all’altro ex Amici Mattia Briga, la produzione del talent Fascino facente capo a Maria De Filippi, e il figlio adottivo che quest’ultima ha dal compianto consorte Maurizio Costanzo, Gabriele Costanzo, insieme a Mano Giovenco e Emanuela Sempio.

“É stato un viaggio fantastico, quasi irreale e mi porterò per sempre dentro questa esperienza -si legge tra le righe dello stato social di NDG, eliminato di Amici 22-. Non ho rimpianti perché ho sempre messo il cuore in ogni cosa che ho fatto e avete conosciuto il vero Nicoló a 360°, con i miei pregi e miei difetti,i miei punti di forza e le mie fragilità, mi avete visto piangere e ridere e sul palco vi ho mostrato le mie due facce, quella più energica e irriverente unita a quella più intima ed emotiva”.

Il post del ritorno su Instagram insinua il dubbio che…

Il messaggio di addio alla scuola di Amici 22, poi, prosegue con NDG che menziona Giordana Angi, un dettaglio che farebbe pensare ad una sua possibile collaborazione con la 21co Srl in futuro: “L’amore che mi avete dimostrato in questi mesi è qualcosa che non si può spiegare a parole. Siete stati la mia forza,la mia benzina,eravate sempre lì a

sostenermi nei momenti di difficoltà e a gioire con me per i traguardi raggiunti, a voi devo tutto e avete il mio cuore.

Ringrazio Maria, Lorella,Giordana,tutta la redazione,la produzione,i vocal coach,i miei compagni, i tecnici e tutte le persone che lavorano dietro a questo programma e lo rendono possibile”. Intanto, rispetto al futuro che lo attende dopo Amici 22, il cantautore di Fuori anticipa il ritorno sul palco: ” Ora sono pronto a ripartire più forte di prima questo è solo l’inizio, non vedo l’ora di farvi sentire nuova musica e di vederci dal vivo”.

